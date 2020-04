Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Neuer Kunde für Wirecard: Der Zahlungsabwickler aus Aschheim habe die türkische Sport-Streaming-Plattform S Sport Plus als Kunden gewonnen. Wirecard wickle künftig sämtliche Zahlungsvorgänge ab, dies beinhalte sowohl die einmalige Neukundenanmeldung als auch wiederkehrende Abonnement-Zahlungen.S Sport Plus gehöre als Tochtergesellschaft zur Saran Group, einem der internationalen Unternehmen für die Verbreitung von Medieninhalten. S Sport Plus biete monatlich mehr als 300 Stunden Live-Streaming sowie zahlreiche On-Demand-Inhalte. Dazu würden die die Premier League, NBA, F1, Bundesliga, UFC und weitere Sportereignisse zählen.Die Technologie von Wirecard sorge für die nahtlose Vertriebsabwicklung vom Bestell- hin zum Zahlungsvorgang. "Streaming-Kunden wollen direkt zu ihren Lieblingsinhalten gelangen, und das bedeutet, dass es keine Unterbrechungen oder Verzögerungen im Zahlungsprozess geben darf", erläutere Burhan Eliacik, General Manager Turkey bei Wirecard. Neben der reinen Zahlungsabwicklung werde Wirecard auch die Entwicklung von Kundenbindungsprogrammen auf der Streaming-Plattform unterstützen.Die neue Kooperation beweise einmal mehr, dass Wirecard als Gewinner der Corona-Krise hervorgehen könnte: Trotz der konjunkturell eingetrübten Aussichten des Gesamtmarktes zeige Wirecard relative Stärke und gewinne einen neuen, wachstumsstarken Kunden.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link