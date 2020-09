Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,6021 EUR +1,19% (01.09.2020, 08:45)



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,62 EUR (31.08.2020)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (01.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Aufarbeitung des Bilanzskandals, der zu spektakulären Insolvenz von Wirecard geführt habe, laufe auf Hochtouren. Während die Sondersitzung des Finanzausschusses im Bundestag am heutigen Dienstag in die zweite Runde gehe und ein Untersuchungsausschuss immer wahrscheinlicher werde, hätten auch die Geldwäsche-Ermittler des Zolls alle Hände voll zu tun.Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Bundes FIU prüfe mittlerweile 144 Vorgänge, die als relevant für die Vorwürfe gegen den Zahlungsdienstleister eingestuft würden. Sie hätten sich in 102 Verdachtsmeldungen und 42 sonstige Informationen aufgeteilt, habe ein Zoll-Sprecher am Montag in Bonn mitgeteilt. Die Mehrzahl der Verdachtsmeldungen sei der FIU erst nach dem 22. Juni 2020 zugeleitet worden. An diesem Tag habe Wirecard Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingeräumt.Bis zu diesem Termin hätten der FIU im Rahmen ihrer Analyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zwei Verdachtsmeldungen in Zusammenhang mit den ersten Vorwürfen gegenüber Wirecard vorgelegen, habe der Zoll-Sprecher erläutert. Diese Meldungen seien bereits im Jahr 2019 an das zuständige Landeskriminalamt Bayern abgegeben worden. Zusätzlich sei die Finanzaufsicht BaFin unterrichtet worden. Die FIU habe insoweit ihr vorliegende relevante Erkenntnisse zu Wirecard unmittelbar weitergeleitet und sei damit ihrem gesetzlichen Auftrag vollumfänglich nachgekommen.Seitdem bewerte die FIU im Rahmen einer vertieften Analyseoperation nochmals alle bislang vorliegenden Informationen zu Wirecard einschließlich der neu bei ihr eingehenden Verdachtsmeldungen im Lichte der aktuellen Erkenntnisse. Dabei habe die FIU den Kriterienkatalog der Untersuchung - über ihren gesetzlichen Kernauftrag hinaus - um Bilanzbetrug, Insiderhandel, Marktmanipulation sowie Betrugs- und Untreuevorwürfe erweitert.Bevor Wirecard Mitte Juni Luftbuchungen von 1,9 Milliarden Euro eingestehen und kurz darauf Insolvenz habe anmelden müssen, sei die Aktie noch zu Kursen um 100 Euro gehandelt worden. Seitdem befinde sie sich jedoch im freien Fall und habe bereits über 99 Prozent an Wert verloren. Selbst auf Pennystock-Niveau angelangt habe die Aktie zu Wochenbeginn weitere 30 Prozent auf rund 0,60 Euro verloren.Für Privatanleger ist hier nichts mehr zu holen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link