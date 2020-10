Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,6927 EUR +17,35% (16.10.2020, 15:53)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,709 EUR +19,62% (16.10.2020, 16:08)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (16.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen im aktuellen "Börsen.Briefing" die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der skandalträchtige und insolvente Zahlungsdienstleister Wirecard falle heute mit einem Kurssprung auf. Grund für das Kaufinteresse sei offenbar ein Medienartikel.Es sei ruhig geworden um Wirecard. Der sich selbst durch einen riesigen Finanzskandal in die Insolvenz katapultierte Zahlungsdienstleister werde weiterhin von der BaFin durchleuchtet und in einem Untersuchungsausschuss würden verantwortliche Politiker gesucht. Derweil gehe die Suche nach Käufern der noch werthaltigen Unternehmensteile weiter. financeforward.com habe herausgefunden, dass der Kreis der Interessenten, die mit dem Insolvenzverwalter über einen Kauf von Wirecard-Teilen verhandele, von ehemals 77 auf nur noch zwei zusammengeschmolzen sei. Der italienische Payment-Konzern Sia sei offenbar aus dem Rennen.Verblieben seien demnach noch die spanische Großbank Banco Santander und der britische Mobilfunk-Anbieter Lycamobile. Letzterer habe in den vergangenen Jahren regelmäßig für Negativschlagzeilen gesorgt. Das Unternehmen sei in den vergangenen Jahren z.B. in einen Geldwäsche-Skandal verwickelt gewesen, schreibe financeforward.com. Französische Ermittler hätten 19 Mitarbeiter festgenommen, denen vorgeworfen worden sei, Geld von kriminellen Organisationen zu waschen.Die Wirecard-Aktie sei nach dem Bericht von Spekulanten wiederentdeckt worden und sei am Morgen im Xetra-Handel von 60 Cent auf 81 Cent angesprungen. Am Nachmittag komme sie wieder auf 64 Cent zurück.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: