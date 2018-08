Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wirecard bietet sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf die Bereiche Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten, hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX).



Haar (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im September werde es soweit sein. Die im TecDAX notierte Wirecard werde in den DAX aufsteigen. Das hätten die Experten vor fast exakt einem Jahr prognostiziert. Per Ende Juli belege Wirecard in der DAX-Rangliste die Platz 24 für die Kapitalisierung und Platz 25 beim Börsenhandel. Mit beiden Kennzahlen sei das Unternehmen im DAX gesetzt. Entscheidend werde die Rangliste per Ende August sein. Aber bis dahin würden sich die Werte eher noch verbessern. Klarer Absteiger sei Beiersdorf. Mit den Plätzen 32 und 32 erfülle der Nivea-Konzern beide Kriterien nicht mehr für den Verbleib im DAX. Ebenfalls gefährdet sei die Commerzbank. Die Bank belege beim Börsenhandel noch Platz 16; sei aber bezüglich der Kapitalisierung aus dem DAX raus. Mit einem Börsenwert von knapp 23 Mrd. Euro habe Wirecard-Chef nunmehr sogar die Deutsche Bank überholt.Milliardär-CEO Markus Braun kann die Korken knallen lassen, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 21.08.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:185,50 EUR +0,49% (21.08.2018, 09:16)