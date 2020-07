Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,9104 EUR +20,15% (27.07.2020, 12:27)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,916 EUR -8,33% (27.07.2020, 12:41)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (27.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Papier des Aschheimer Konzerns sei zu Wochenbeginn im vorbörslichen Handel um bis zu 68% nach oben gesprungen. Grund dafür seien Fortschritte bei der Suche nach Investoren. Laut Insolvenzverwalter Michael Jaffé stünden mögliche Kaufinteressenten bereits Schlange.Für das Kerngeschäft hätten 77 Interessenten Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet, habe der Rechtsanwalt am Freitag mitgeteilt. "Wir sind zuversichtlich, einen Investor für das Kerngeschäft zu finden, das erhebliche unternehmerische Chancen in einem enorm wachsenden Markt für einen Investor bietet."Fraglich sei aber nach wie vor, wieviel die potenziellen Käufer zu zahlen bereit seien. Denn nach bisherigen Erkenntnissen solle Wirecard seit Jahren Verluste geschrieben haben und dies durch Scheingeschäfte kaschiert haben. Der frühere Vorstandschef Markus Braun und weitere Ex-Mitglieder des Top-Managements würden deshalb inzwischen in Haft sitzen. Ihnen werde u.a. gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: