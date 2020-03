Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (16.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Coronavirus-Krise halte die Märkte weiter in Atem. Der DAX verzeichne am Montagmorgen erneut heftige Verluste und drohe auf den tiefsten Stand seit 2014 zu fallen. Auch für die Wirecard-Aktie gehe es im schwachen Gesamtmarkt weiter abwärts und müsse die Kursgewinne vom Freitag damit vollständig abgeben. Erste Entwarnung von der laufenden Bilanz-Sonderprüfung hätten den Kurs vor dem Wochenende in der Spitze um fast 30% anspringen lassen.Wegen der heutigen Verluste rücke nun das Tief aus der Vorwoche bei 83,50 Euro in den Fokus. Dort habe die Wirecard-Aktie zuletzt kurzzeitig den tiefsten Stand seit Ende 2017 markiert. Nicht einmal die Bilanz-Vorwürfe der "Financial Times" Anfang 2019 hätten sie so weit nach unten gedrückt.Auch wenn sich das Chartbild damit immer weiter eintrübe und positive Nachrichten zur KPMG-Prüfung vom letzten Freitag nahezu verpufft seien: Langfristig orientierte Anleger sollten jetzt nicht die Nerven verlieren. "Der Aktionär" habe einen Stopp bei 75 Euro platziert und setze weiterhin auf ein Comeback der Wirecard-Aktie. Voraussetzung dafür wäre aber eine Stabilisierung des Gesamtmarktes, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: