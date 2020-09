Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (15.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Noch bevor der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal offiziell die Arbeit aufnehme, rücke die staatseigene, zu hundert Prozent der KfW gehörende IPEX-Bank in den Fokus. Die solle laut einem Medienbericht auch nach Bekanntwerden der Bilanz-Vorwürfe noch Kreditlinien des Zahlungsabwicklers verlängert haben.In einer Antwort auf eine Informationsbitte der Bundestagsabgeordneten aus dem Finanzausschuss räume das Bundesfinanzministerium von Olaf Scholz (SPD) ein, dass eine Kreditlinie in Höhe von 100 Millionen Euro für Wirecard durch die IPEX-Bank, die im September 2018 bewilligt worden sei, "im September 2019 für ein Jahr verlängert" worden sei. Das berichte "Der Spiegel", dem das entsprechende Dokument vorliege.Problematisch sei dies insbesondere, weil während des einen Jahres, in dem der Kredit bereits gelaufen sei, eine Reihe von schwerwiegenden Verdachtsmomenten zu Manipulationsvorwürfen bekannt geworden seien. Allen voran die "Financial Times" (FT) habe bereits seit Januar 2019 immer wieder über Unstimmigkeiten in der Bilanz des Zahlungsabwicklers berichtet.Nach "Spiegel"-Informationen habe sich in der Jahresbilanz 2018 zudem bereits ein "seitenlanger Warnhinweis" der Wirtschaftsprüfer von EY befunden, "den Kredit-vergebende Banken durchaus hätten einsehen können". Dennoch sei der aus Staatsgeld gespeiste Kredit verlängert worden.Die Kreditverlängerung durch die KfW-Tochter sei ein weiteres Beispiel für den laxen Umgang staatlicher Instanzen im Fall Wirecard - und zeige, wie wichtig die politische Aufarbeitung des Skandals sei. Für die Gläubiger und Aktionäre von Wirecard komme das freilich zu spät. Sie dürften auf enormen Verlusten sitzen bleiben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: