ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Deutschland Wirecard-Aktie:

WDI



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol Deutschland: WDI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (22.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol Deutschland: WDI, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Kreativ seien sie bei Wirecard gewesen, das müsse man ihnen lassen - nicht nur, was das Frisieren der Bilanzen angehe, sondern auch beim Anzapfen von Geldgebern. Selbst wenige Wochen vor dem Kollaps des Aschheimer Unternehmens habe Ex-Vorstandschef Markus Braun offenbar noch Millionen einsammeln können.Oliver Samwer, Gründer und CEO von Rocket Internet, habe Braun noch im Mai 2020 einen Kredit über 75 Mio. Euro gewährt. Das berichte "Der Spiegel" unter Verweis auf interne E-Mails und Dokumente (Paywall). Zwei Drittel es Kredites solle Braun mit seiner MB Beteiligungsgesellschaft (MBB), über die er sein Privatvermögen manage, in Anspruch genommen haben. Bereits wenige Wochen später habe Samwer das Geld allerdings zurückgefordert und trotz anfänglichen Widerstands auch von Braun zurückerhalten. So großes Glück hätten die anderen Geldgeber von Wirecard nicht: Nach der spektakulären Pleite im Juni 2020 gehe ihr Schaden in die Milliarden. Die Gläubiger würden davon wohl nichts oder nur sehr wenig je wiedersehen.Die geprellten Wirecard-Gläubiger und -Aktionäre könnten noch versuchen, ihre Verluste mit Schadenersatzklagen zu reduzieren. Bei der Wirecard-Aktie sei indes nichts mehr zu holen. Mit Kursen um 40 Cent drifte sie in Richtung Wert- und Bedeutungslosigkeit, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2021)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:0,4463 EUR -4,02% (22.01.2021, 13:36)