Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (06.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Das Aschheimer Unternehmen habe im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres kräftige Zuwächse bei Umsatz, Ergebnis und Transaktionsvolumen verzeichnet. Profitiert habe Wirecard dabei vom anhaltenden Boom beim Online-Shopping und der fortschreitenden Digitalisierung von Zahlungsprozessen. Zudem habe der deutsche Zahlungsabwickler in den vergangenen Monaten viele neue Kunden gewonnen und Partnerschaften geschlossen, was sich nun ebenfalls langsam in der Bilanz niederschlage.Auch für das laufende vierte Quartal und das kommende Jahr stelle Vorstandschef Markus Braun den Aktionären starkes Wachstum in Aussicht und verweise dabei insbesondere auf den tags zuvor verkündeten Markteintritt in China. Die Ergebnisprognose für das laufende Jahr sei daraufhin bestätigt worden.Nach den deutlichen Gewinnen der beiden Vortage zeichne sich damit am Mittwoch ein spannender Handelsstart für die Wirecard-Aktie ab. Weitere Impulse könnte außerdem die Telefonkonferenz mit dem Top-Management am Vormittag liefern, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: