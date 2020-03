Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Marktturbulenzen wegen der Corona-Epidemie hätten die Wirecard-Aktie zu Wochenbeginn kurzzeitig unter die Marke von 80 Euro gedrückt - tiefer, als es "Financial Times" und die Shortseller in den letzten Monaten geschafft hätten. Jetzt würden immer mehr Analysten auf die neue Situation reagieren.Bereits am Dienstag hätten Nord LB und DZ BANK ihre jeweiligen Kaufempfehlungen zwar bestätigt, bei den Kurszielen aber teils deutliche Abstriche gemacht. Die Begründung hätten dabei von möglichen Corona-Folgen bis zu Restrisiken bei der laufenden Bilanzprüfung gereicht.Auch die US-Investmentbank J.P. Morgan - mit einem "neutral"-Rating ohnehin etwas vorsichtiger positioniert - habe das Kursziel nun von 165 auf 150 Euro reduziert. Analyst Sandeep Deshpande habe jedoch deutlich gemacht, dass es sich dabei nur um eine erste Kürzung handeln dürfte, wenn die Coronavirus-Pandemie nicht schnell kontrolliert werden könne.Knut Woller von der Baader Bank sehe derweil keinen Handlungsbedarf und habe sein "buy"-Rating mit einem Kursziel von 240 Euro bestätigt. Ausgehend vom Xetra-Schlusskurs am Mittwoch entspreche das satten 187 Prozent Kurspotenzial.Insgesamt seien die von "Bloomberg" befragten Analysten nach wie vor ungemein bullish für die Wirecard-Aktie: 22 Kaufempfehlungen stünden dort sechs Halte- und lediglich eine Verkaufsempfehlung gegenüber. Auch nach den jüngsten Senkungen würden sie ihr auf Sicht der nächsten zwölf Monate im Schnitt einen Anstieg auf 183,25 Euro zutrauen, was aktuell rund 120 Prozent Kurspotenzial entspreche.Auch "Der Aktionär" geht davon aus, dass die Wirecard-Aktie in einem stabileren Marktumfeld wieder zu den klaren Gewinnern gehören wird. Die aktuellen Abschläge wegen der Corona-Krise sind als daher Kaufchance für mutige Anleger zu werten, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 19.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link