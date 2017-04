Für die Wirecard Gruppe, als ein weltweit führender Vorreiter von Innovationen in der Payment-Industrie und Anbieter von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr, ist das Wachstum des globalen Digital-Payments-Marktes von entscheidender Bedeutung.



In den vergangenen Monaten hat die Wirecard Gruppe ihre Globalisierung stark vorangetrieben und ihren Markteintritt in 8 weiteren Ländern vollzogen, darunter Indien, USA und Brasilien. Darüber hinaus wird die Wirecard AG mit der kürzlich angekündigten Übernahme des Citigroup Acquiring-Kundenportfolios in 11 Ländern im asiatisch-pazifischen (APAC-) Raum - in Singapur, Hong Kong, Macau, Malaysia, Taiwan, Indonesien, Philippinen, Thailand, Indien, Australien und Neuseeland - ihre Position in der APAC-Region deutlich verstärken.



Der Vorstand der Wirecard AG erwartet ein starkes Geschäftsjahr 2017 und bestätigt seine Prognose, einen operativen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zwischen EUR 382 Mio. und EUR 400 Mio. zu erzielen.



Aschheim (www.aktiencheck.de) - Wirecard Jahreszahlen 2017: Konzern-Umsatz um 33% erhöht - Dividendenvorschlag von EUR 0,16 je Aktie - AktiennewsWirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) hat die Digitalisierung von Zahlungsprozessen durch Internet-Technologie erfolgreich auf globaler Ebene weiter vorangetrieben und hierdurch seine Wachstumsziele 2016 erreicht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Konzernumsatz erhöhte sich um 33,3 Prozent auf EUR 1.028,4 Mio. (2015: EUR 771,3 Mio.). Das über die Wirecard-Plattform abgewickelte Transaktionsvolumen stieg um 36,5 Prozent auf EUR 61,7 Mrd. (Vj.: EUR 45,2 Mrd.). Außerhalb Europas wurde ein Volumen von EUR 19,6 Mrd. (Vj.: EUR 11,2 Mrd.) erzielt, was einem Anteil von 31,8 Prozent (Vj.: 24,8 Prozent) am Gesamtvolumen entspricht.Der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg 2016 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 35,2 Prozent auf EUR 307,4 Mio. an (Vj.: EUR 227,3 Mio.). Die EBITDA-Marge hat sich im Geschäftsjahr 2016 auf 29,9 Prozent erhöht.Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (bereinigt) belief sich auf EUR 283,0 Mio. (Vj.: EUR 199,7 Mio.).Im Geschäftsjahr 2016 erhöhte sich das Ergebnis nach Steuern um 87,0 Prozent auf EUR 266,7 Mio. (Vj.: EUR 142,6 Mio.). Bereinigt um den Erlös aus dem Verkauf der Anteile an Visa Europe an Visa Inc., beträgt das Ergebnis nach Steuer EUR 176,7 Mio.Das Ergebnis je Aktie stieg um 86,0 Prozent an, auf EUR 2,16 (Vj.: EUR 1,16). Bereinigt um den Sondereffekt Visa beläuft sich das Ergebnis je Aktie auf EUR 1,43.AusblickInternet-Technologie wird zunehmend zum Konvergenztreiber zwischen allen Vertriebskanälen. Mit ihrer Innovationsführerschaft bei der Digitalisierung von Zahlungsprozessen und Kartenprodukten nimmt die Wirecard AG eine führende Wettbewerbsposition ein, um von diesem Trend zu profitieren.Wirecard CEO Dr. Markus Braun sagt: "Neben dem anhaltend starken Wachstum des E-Commerce sehen wir durch die voranschreitende Digitalisierung des stationären Handels zusätzliche Wachstumsimpulse im Bereich Omni-Channel und Connected Commerce. Wir wollen Unternehmen dabei unterstützen, von integrierten und digitalisierten Paymentlösungen und Mehrwertdienstleistungen zu profitieren."