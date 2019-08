Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (07.08.2019/ac/a/d)



Mit den Zahlen für das Q2/2019 habe Wirecard sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig das übliche deutliche Wachstum vorweisen können. Insgesamt seien die Zahlen überwiegend besser als von Jost erwartet ausgefallen. Die Anhebung der EBITDA-Zielsetzung von gerade einmal 0,6% bzw. 5 Mio. Euro in der Mitte der Zielspanne mache aus Sicht des Analysten keinen Sinn. Bedeutender seien hingegen die Anhebungen der Zielsetzungen für 2020 beim Transaktionsvolumen und beim Umsatz. Die Ziele für 2025 seien aber unverändert geblieben. Hinsichtlich der langfristigen Zielsetzungen von Wirecard sei Jost nun optimistischer und rechne nin damit, dass zumindest die Zielsetzungen für den Umsatz und das Transaktionsvolumen in 2020 und 2025 erreicht werden könnten. Er habe seine Erwartungen für 2019 (u.a. EPS: 4,23 (alt: 4,02) Euro) und 2020 (u.a. EPS: 5,32 (alt: 5,05) Euro) erhöht.Durch die seit dem Allzeithoch im September 2018 laufende Konsolidierung der Aktie habe sich bei gleichzeitig unverändert positiver Geschäftsentwicklung aus Sicht des Analysten die Übertreibung bei der Aktie sowohl in der einen als auch in der anderen Richtung abgebaut.Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Wirecard-Aktie von "verkaufen" auf "halten" herauf. Das Kursziel werde von 115 Euro auf 162 Euro erhöht. (Analyse vom 07.08.2019)