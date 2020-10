Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,6962 EUR -1,54% (07.10.2020, 15:29)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,6901 EUR -3,36% (07.10.2020, 15:48)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (07.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Nach dem Bilanzskandal und der Insolvenz von Wirecard stünden für die Gläubiger Milliarden auf dem Spiel. Alleine ein Konsortium auf 15 europäischen Banken habe Wirecard fast 1,8 Mrd. Euro geliehen - und werde den Großteil davon nie wieder sehen. Hätten die Geldgeber im Vorfeld genauer hinschauen müssen?Laut einem Bericht der "Börsen-Zeitung" hätten die Konsortialbanken vor der Kreditvergabe an Wirecard offenbar nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um die Bonität zu prüfen und Betrug auszuschließen. Wie das Blatt "von mehreren Seiten erfahren" habe, hätten sie die Option ungenutzt gelassen, Einsicht in den nichtöffentlichen Prüfungsbericht von EY einzufordern. Offenbar sei dies in den Verhandlungen über den Konsortialvertrag versäumt worden. Dazu habe die vertragliche Grundlage gefehlt, sei etwa zu hören gewesen."Hinter vorgehaltener Hand wird freilich eingeräumt, dass der Prüfungsbericht nicht eingesehen wurde", heiße es in der "Börsen-Zeitung" weiter. Ärgerlich, denn damit hätten die Geldgeber womöglich viel Ärger und hohe Verluste vermeiden können.Wie "Der Spiegel" bereits berichtet habe, sei im nichtöffentlichen Prüfungsbericht für 2018 von Unregelmäßigkeiten die Rede gewesen. Demnach habe EY eine ganze Reihe an Tatsachen oder Sachverhalten aufgelistet, "die Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften darstellen oder erkennen lassen", so die Zeitung weiter.Die Wirecard-Aktie reagiere auf all das kaum noch. Der Titel ist inzwischen im Bereich von 70 Cent angekommen und fest in der Hand von Zockern, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Wer langfristig in den Payment-Bereich investieren wolle, greife zu Adyen, PayPal oder Square. (Analyse vom 07.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: