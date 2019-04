Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie habe sich in den vergangenen Tagen und Wochen spürbar stabilisiert. Am Donnerstag (18. April) laufe aber das Leeverkaufsverbot der BaFin aus, welches im Februar nach den Vorwürfen der "Financial Times" (FT) verhängt worden sei. Was dann mit der Wirecard-Aktie passiere, treibe viele Anleger um.Der Druck der Shortseller auf die Wirecard-Aktie sei weiterhin hoch. Nach Daten von IHS Markit seien 14% der frei handelbaren Aktien des deutschen Zahlungsspezialisten leerverkauft, berichte Bloomberg. Zum Vergleich: Bei den übrigen DAX-Titeln liege die Leerverkaufsquote im Schnitt nur bei 2%.Bei Wirecard stünden erneut ereignisreiche Wochen bevor. Neben dem voraussichtlichen Ende des Leerverkaufsverbots stehe am 25. April die Vorlage der Jahresbilanz 2018 auf der Agenda. Dann müsse Vorstandschef Markus Braun seine vollmundigen Versprechen mit Zahlen belegen. Gelinge das, könnte es umgekehrt für die Shortseller eng werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:110,40 EUR -0,36% (12.04.2019, 17:35)