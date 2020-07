Die Causa Wirecard und die Rolle der Bafin würden auch politisch immer weitere Kreise ziehen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) habe nach einem weiteren Bericht der SZ schon im Februar 2019 Kenntnis über den Verdacht auf mutmaßliche Manipulationen bei Wirecard. Bereits am 14. Februar 2019 habe die Bafin dem Ministerium mitgeteilt, dass sie "wegen mutmaßlicher Marktmanipulation in alle Richtungen" untersuche, so die SZ. Die Zeitung beziehe sich auf einen ihr vorliegenden Bericht des Ministeriums zu den Vorgängen, der dem Bundestag am Donnerstag (16. Juli 2020) übergeben worden sei.



Wien (www.aktiencheck.de) - Wirecard: Erster Beschuldigter legt Geständnis ab - AktiennewsEin inhaftierter Ex-Top-Manager des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) hat gegenüber der Staatsanwaltschaft "ausgepackt", so die Experten von "FONDS professionell".Zudem scheine die Wirecard Bank bei den Geschäften des Konzerns eine größere Rolle gespielt zu haben als bislang angenommen, berichte die "Süddeutsche Zeitung".Einer der Beschuldigten im Bilanzskandal habe eine Tatbeteiligung eingeräumt. Es handele sich um den wegen Betrugsverdachts in Untersuchungshaft sitzenden Ex-Chef der Wirecard-Tochter Cardsystems Middle East. Das berichte die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf den Anwalt des Managers. Er habe sich Anfang vergangener Woche den deutschen Behörden gestellt. In Dubai habe die Cardsystems Middle East eine zentrale Rolle im Asiengeschäft von Wirecard gespielt."Mein Mandant hat sich freiwillig dem Verfahren gestellt und steht - im Gegensatz zu anderen - zu seiner individuellen Verantwortung", zitiere Reuters dessen Strafverteidiger. "Zu den Einzelheiten werden wir uns allerdings ausschließlich gegenüber der Staatsanwaltschaft München äußern", habe der Anwalt der Nachrichtenagentur erklärt. Die Münchner Staatsanwaltschaft habe eine Stellungnahme gegenüber Reuters abgelehnt."Strategische" KrediteNach dem Bericht der SZ solle die Wirecard Bank dem Konzern eine "strategische Kreditlinie" in Höhe von 180 Millionen Euro an Firmen in Asien gewährt haben, die Wirecard nachweislich nahegestanden seien. Diese Kreditlinie habe sich von 2015 an sukzessive entwickelt. Außerdem gehe aus dem Untersuchungsbericht hervor, dass die Kreditvergabe aus "strategischen Überlegungen des Vorstands der Wirecard AG erfolgte". Der Vorstand der Holding solle etwa empfohlen haben, einem Geschäftspartner in Singapur eine Finanzierung zu gewähren.Offenbar für eigene Zwecke genutztMit anderen Worten: Die Konzernspitze habe die Bank nach den Informationen der Zeitung offenbar für ihre Zwecke genutzt. Damit könnten die Manager aber gegen bankaufsichtsrechtliche Vorgaben verstoßen haben, die die Kreditvergabe regeln würden. Und die Prüfung derer Einhaltung gehöre zum Kerngeschäft der Finanzaufsicht. Immerhin habe die Behörde zwischen 2010 und 2019 mehrere Sonderprüfungen nach dem Kreditwesengesetz durchgeführt. Mögliche Missstände hätten eigentlich auffallen müssen, so die Schlussfolgerung der SZ. Die Aufsicht habe sich gegenüber der Zeitung nicht dazu äußern wollen.