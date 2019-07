ISIN Wirecard-Aktie:

Die Wirecard AG ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (18.07.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Payment-Spezialisten Wirecard AG unter die Lupe.Im April sei der japanische Tech-Konzern SoftBank über eine Wandelschuldverschreibung beim deutschen Zahlungsdienstleister eingestiegen. Der Deal habe der Wirecard AG nicht nur frisches Geld in die Kasse gespült, sondern solle auch den Zugang zu neuen Märkten und den zahlreichen lukrativen Beteiligungen der Japaner erleichtern. Eine erste strategische Partnerschaft stehe bereits.Am Donnerstagmorgen habe Wirecard eine Kooperation mit der SoftBank-Beteiligung AUTO1 vermeldet. Die Vereinbarung sei durch die bestehende Partnerschaft mit Softbank zustande gekommen und solle mehrere Produkte im Bereich der digitalen Finanzdienstleistungen umfassen, habe Wirecard mitgeteilt. Spürbar positive Impulse könne diese Meldung über erste Früchte aus der SoftBank-Partnerschaft jedoch nicht liefern."Der Aktionär" bleibe langfristig bullish und setze auf die Wirecard-Aktie. Kurzfristig sollten Anleger alleridngs die charttechnisch wichtige Marke im Bereich von 140 Euro im Auge behalten, so Nikolas Kessler, des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2019)