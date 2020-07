Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (31.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Finanzaufsicht BaFin stehe im Zusammenhang mit dem Bilanzskandal bei Wirecard in der Kritik. Kernfrage sei dabei, ob die Behörde bei dem Zahlungsabwickler genauer hätte hinsehen müssen. Laut einem Medienbericht ermittle sie nun aber wegen des Verdachts auf Geldwäsche.Die BaFin und die die Zentralstelle des Zolls für Finanztransaktionsuntersuchungen hätten eine gemeinsame Taskforce gebildet, um Verdachtsfällen von Geldwäsche bei Wirecard nachzugehen. Das berichte das Magazin "Der Spiegel" am Freitag und berufe sich dabei auf Teilnehmer der Befragung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz vor dem Finanzausschuss des Bundestags am Mittwoch.Die Taskforce solle den 72 Verdachtsmeldungen nachgehen, die wegen Geldwäsche gegen Wirecard gerichtet worden seien. Sie habe erstmals am Freitag vor einer Woche getagt.Laut dem Bericht könne die BaFin nun erstmals selbst die Bilanzen von Wirecard unter die Lupe gehen - weil Wirecard der Zusammenarbeit mit Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung gekündigt habe, so Scholz. Gemäß dem Bilanzkontrollgesetz sei der Weg für eine Prüfung durch die BaFin nun frei.Während immer neue Details und Vorwürfe ans Licht kämen, würden auch die Rufe nach einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss lauter, um die politische Dimension des Wirecard-Skandals zu klären. An den Aussichten für die Pleite-Aktie ändere das aber nichts Grundlegendes mehr. Finger weg von der Wirecard-Aktie, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2020)