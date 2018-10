Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

193,00 EUR +1,29% (04.10.2018, 12:21)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

192,75 EUR +1,23% (04.10.2018, 12:36)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (04.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Erfolgsbilanz des Zahlungsdienstleisters könne sich sehen lassen: In den letzten fünf Jahren habe sich der Aktienkurs fast verachtfacht, gekrönt worden sei diese Performance nun mit dem DAX-Anstieg. Doch für CEO Markus Braun komme es nicht in Frage, sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen. In einem Interview mit dem Handelsblatt habe der Vorstandschef nun neue, ambitionierte Ziele gesteckt. "Wir werden unvermindert mit hoher Geschwindigkeit wachsen", so Braun. "Das wird sich auch im Aktienkurs widerspiegeln. Wir haben sicherlich das Potenzial, den Börsenwert in den kommenden Jahren auf mehr als 100 Milliarden Euro zu bringen."Das seien markige Worte, doch um dieses Ziel zu erreichen, müsse der Zahlungsdienstleister einfach nur die Geschwindigkeit der vergangenen fünf Jahre aufrechterhalten. Im Oktober 2013 habe der Titel bei rund 25 Euro gestanden, heute kratze er an der 200-Euro-Marke - ein Plus von rund 660 Prozent. Um den Börsenwert von 100 Milliarden Euro zu erreichen, müsste das Papier "nur" noch weitere 326 Prozent auf rund 810 Euro steigen.Operativ sei das Unternehmen voll auf Kurs, doch die Erwartungen an den Tech-Überflieger seien hoch. Mit einem KGV von 63 sei die Wirecard-Aktie sportlich bewertet. Nach der Kursverdopplung seit Jahresanfang hätten zuletzt weder der vollzogene Wechsel in den DAX noch Spekulationen um eine neue Mittelfristprognose eine neue Rally in Gang bringen können. Auch die Reaktion auf die extrem bullishen Aussagen von CEO Braun falle am Donnerstagmorgen mau aus.Es scheine, als wäre auf dem gegenwärtigen Kursniveau zumindest kurzfristig bereits sehr viel Positives eingepreist.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: