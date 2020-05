Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (15.05.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF).Laut Eckdaten für das erste Quartal 2020 sei der Umsatz weniger deutlich als erwartet um 24% auf 700,2 (Vj.: 566,7; Analysten-Prognose: 724,5; Marktkonsens: 718,5) Mio. Euro gestiegen. Das EBITDA habe einen Anstieg um 26% auf 199,2 (Vj.: 158,0; Analysten-Prognose: 215,6; Marktkonsens: 207,0) Mio. Euro verzeichnet, was ebenfalls unter den Erwartungen gewesen sei. Für 2020 stelle Wirecard unverändert ein EBITDA zwischen 1,00 und 1,12 Mrd. Euro in Aussicht. Am 04.06. solle es mit dem Jahresabschluss nach sieben Monaten auch wieder Zahlen geben, die über einem vorläufigen Umsatz und EBITDA hinausgehen würden (Q1-Zahlen am 16.06.).Darüber hinaus sei Konzernchef Braun von seiner bisherigen Zuständigkeit für Investor Relations entbunden worden und das Führungsgremium werde um einen Compliance Officer von vier auf fünf Mitglieder ausgeweitet. Inwieweit hiermit verlorenes Vertrauen der Investoren wiederhergestellt werden könne, bleibe abzuwarten, denn einige Investoren würden die Absetzung von Braun fordern. Des Weiteren ermittle nun auch die Finanzaufsicht gegen Wirecard und dem Konzern drohe eine Anleger-Klagewelle aufgrund der mangelhaften Kapitalmarktkommunikation im Zusammenhang mit der KPMG-Sonderprüfung.Bei einem unveränderten Kursziel von 120,00 Euro bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, aufgrund der langfristigen Wachstumsperspektiven, des attraktiven Bewertungsniveaus, und da die Probleme bei Wirecard derzeit noch zu keiner Kundenabwanderung geführt haben, sein "kaufen"-Votum für die Wirecard-Aktie. (Analyse vom 15.05.2020)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:82,47 EUR -1,06% (15.05.2020, 12:42)