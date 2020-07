Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (29.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Im Bilanzskandal bei Wirecard stehe auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY am Pranger. Das Unternehmen habe zehn Jahre lang die Jahresabschlüsse des Aschheimer Konzerns testiert, ohne den mutmaßlichen Milliardenbetrug zu bemerken. Das könnte nun Konsequenzen haben.Die SPD-Finanzpolitikerin Cansel Kiziltepe habe am Mittwoch bei Twitter geschrieben, so lange unklar sei, wieso die Wirtschaftsprüfung von EY bei Wirecard so versagt habe, "sollten wir überlegen, ob dieses Unternehmen noch öffentliche Aufträge bekommen darf".Hintergrund sei ein Bericht des "Handelsblatts" gewesen, wonach EY weiter für Konzerne mit Bundesbeteiligung arbeite. Ein neuer Auftrag könnte von der Deutschen Telekom kommen. EY stehe in der Kritik, weil das Unternehmen die Jahresbilanzen bei Wirecard seit 2009 geprüft und testiert habe. Die Münchner Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass Scheinumsätze bereits seit Jahren in die Bilanzen eingeflossen seien.Der mittlerweile insolvente Zahlungsdienstleister habe im Juni Luftbuchungen von 1,9 Mrd. Euro eingeräumt. Die Münchner Staatsanwaltschaft gehe inzwischen von "gewerbsmäßigem Bandenbetrug" aus, und zwar seit 2015. Mehr als 3 Mrd. Euro könnten verloren sein.Zudem könnte auf EY eine Klagewelle von geschädigten Anlegern zukommen, denn bei Wirecard selbst dürfte angesichts der Insolvenz und der hohen Schulden nicht mehr viel zu holen sein. Mehrere Kanzleien würden bereits Musterverfahren gegen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft planen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link