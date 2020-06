Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (08.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Durchsuchung des Konzernsitzes im Zusammenhang mit einer Anzeige der Finanzaufsicht BaFin hätten am Freitag für neue Unsicherheit gesorgt. Am Sonntag habe Wirecard ein Statement dazu veröffentlicht. Das enthalte aber viele Floskel und wenig neue Information. Darin erkläre das Unternehmen zunächst den Stand der Dinge - nämlich, dass "derzeit behördliche Ermittlungen im Zusammenhang mit Ad-hoc Mitteilungen im Vorfeld der Veröffentlichung des KPMG-Sonderuntersuchungsberichts durchgeführt" würden. Die Ermittlungen würden sich gegen die Vorstandsmitglieder richten. "Vorstand und Gesellschaft respektieren die Ermittlungen und kooperieren mit den Behörden. Alle von den Behörden im Rahmen der Durchsuchung angeforderten Daten wurden kurzfristig bereitgestellt", heiße es in dem Statement weiter - eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Die Gesellschaft sei zuversichtlich, "dass sich der Sachverhalt aufklären wird und die Vorwürfe sich als unbegründet erweisen werden". Weitere Erklärungen zu Inhalt oder Stand der Untersuchungen werde es unter Verweis auf laufende Ermittlungen zunächst nicht geben.Auf das operative Geschäft habe die laufende Untersuchung jedoch keine Auswirkung. Die bisherige EBITDA-Prognose von 1 bis 1,12 Mrd. Euro sei in dem Zusammenhang erneut bestätigt worden. Ebenfalls bestätigt worden sei der Termin für die Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2019. Diese solle nach mehrmaliger Verlegung nun am 18. Juni stattfinden. Das Unternehmen erwarte dabei keine wesentlichen Abweichungen gegenüber den bereits gemeldeten vorläufigen Zahlen.Einige Börsianer würden fürchten, dass nun weitere Klagen von Aktionären sowie neue Forderungen nach einer Abberufung von Vorstandschef Markus Braun folgen könnten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: