Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (20.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Bereits vor einigen Wochen hätten Recherchen der US-Investmentbank Merrill Lynch und der "Wirtschaftswoche" (WiWo) Zweifel an der Marktstellung Wirecards in Deutschland geweckt. Nachdem sich der Aschheimer Zahlungsabwickler gegen diese Darstellung gewehrt habe, hat das Magazin noch einmal genauer hingeschaut und sehe die frühere These bestätigt.Zwar weise die "Wirtschaftswoche" u.a. auf die dünne Datenlage, die Verwendung von Schätzungen sowie die Diskrepanz zwischen Marktanteil eines Händlers am Gesamtumsatz und dem Marktanteil des angebundenen Zahlungsabwicklers hin. Insgesamt lasse sich allerdings darauf schließen, dass "nur wenige der großen Online-Shops mit Wirecard zusammenarbeiten und andere Dienstleister beliebter sind." Die Sorgen von Merrill Lynch bezüglich der Wettbewerbsfähigkeit seien daher angebracht.Auch wenn zu erwarten sei, dass Wirecard dieser Darstellung erneut widersprechen werde: Die Diskussion um die Marktposition in Deutschland werde so schnell nicht abreißen. Für die Wirecard-Aktie gehe es am Donnerstag derweil zunächst wieder bergab. Die kurze Vortageserholung sei damit - wie befürchtet - schon wieder vorbei. Trader sollten weiterhin das Kaufsignal abwarten, so Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:131,55 EUR -3,24% (20.12.2019, 11:39)