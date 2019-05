Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (02.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wochenlang hätten Betrugsvorwürfe der "Financial Times" (FT) die Berichterstattung zu Wirecard dominiert. Aufgrund der Bilanzvorlage in der Vorwoche und neuen Kooperationen wie am Fließband rücke nun aber endlich wieder das operative Geschäft in den Vordergrund. Alleine in dieser Woche habe Wirecard drei neue Partnerschaften gemeldet.Dank der Technologie des Zahlungsabwicklers könnten Kunden des Luxus-Modelabels Karen Millen in den europäischen Filialen sowie im Online-Shop künftig auch mit dem chinesischen Zahlungsdienst Alipay bezahlen. Unternehmensangaben zufolge könne die volldigitale Lösung über die Wirecard ePOS-App nahtlos in die bestehende Zahlungsinfrastruktur des Händlers integriert und über jedes mobile Endgerät mit Android oder iOS genutzt werden.Sowohl für die Händler, als auch für das DAX-Unternehmen sei es lukrativ, auf Alipay zu setzen: Mit mehr als einer Milliarde User sei der Zahlungsdienst eine der weltweit führenden Mobile-Payment-Plattformen. Vor allem chinesische Käufer würden Alipay oft und gerne nutzen - und möchten auch im Ausland nicht darauf verzichten.Dank der Wirecard-Technologie könnten chinesische Kunden u.a. auch in den Filialen von Breuninger, Fossil und MCM sowie in den Shops am Münchner Flughafen mit Alipay bezahlen.Während es im operativen Geschäft offensichtlich weiterhin rund laufe, trete die Wirecard-Aktie aktuell wieder auf der Stelle. Am Donnerstag müsse sie erneut einen Teil der deutlichen Gewinne aus den beiden Vorwochen abgeben und gehöre mit einem Abschlag von rund eineinhalb Prozent zu den Verlierern im DAX.DER AKTIONÄR bleibe aber optimistisch und setze im Aktien-Musterdepot weiterhin auf eine baldige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Neue Impulse könnten dabei die Q1-Zahlen am Mittwoch (8. Mai) liefern, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link