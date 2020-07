Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,92 EUR -8,61% (30.07.2020, 14:43)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

1,9078 EUR -6,94% (30.07.2020, 15:01)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (30.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Adam Maliszewski vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Wirecard-Aktie (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Schon vor Wochen sei darüber spekuliert worden - jetzt wisse man mehr! Die Bertelsmann-Content-Alliance verfilme und dokumentiere den Aufstieg und Fall des DAX -Unternehmens Wirecard. Die Ufa Fiction GmbH kümmere sich um die Produktion, die Erstausstrahlung erfolge bei TVNow, dem Streamingdienst der RTL Deutschland.Die Produzenten Nico Hofmann und Marc Lepetit würden mit Ufa Fiction für TVNow damit den wohl größten Bilanzskandal der Wirtschaftsgeschichte verfilmen. Unter der Regie von Raymond Ley entstehe ein 90-minütiges Doku-Drama, das der zur Mediengruppe RTL gehörende Streamingdienst TVNow im ersten Quartal 2021 zeigen werde. Der RTL-Ableger sei seit Monaten in einer Fiction-Offensive unterwegs und versuche so Marktanteile zu gewinnen.In dem Doku-Drama gehe es den Angaben zufolge um die Umstände und Hintergründe des Skandals und um die Geschichte des Unternehmens sowie des Managements. Die Konzeption stamme von mehreren Beteiligten, darunter seien Autoren der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", wie es weiter geheißen habe. Einen Großteil steuere Georg Meck, Ressortleiter Wirtschaft der Zeitung, bei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: