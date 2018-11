Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

156,80 EUR +1,19% (07.11.2018, 16:17)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (07.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Nikolas Kessler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Der DAX-Titel befinde sich seit Anfang September auf Konsolidierungskurs. Dabei sei zuletzt eine wichtige charttechnische Unterstützung getestet worden - mit Erfolg, wie es scheine. Auch am heutigen Mittwoch gehe es wieder moderat nach oben.Bereits zum zweiten Mal innerhalb von rund vier Wochen habe der Aktienkurs am Montag den Support im Bereich von 149 Euro getestet. Wie bereits Anfang Oktober sei er auch diesmal kurz nach dem Unterschreiten der 150-Euro-Marke wieder nach oben gedreht. Damit sei das Risiko eines Absackens in den Bereich der 200-Tage-Linie, die derzeit bei 139,40 Euro verlaufe, zumindest kurzfristig gesunken.Der erneute Abpraller an der horizontalen Unterstützungslinie lasse sich aus charttechnischer Sicht als Bildung eines Doppelbodens interpretieren. Diese Chartformation deute häufig auf eine Trendwende hin - deutliche Anschlussgewinne, die dieses Signal bestätigen würden, würden bislang aber auf sich warten lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie:Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:156,20 EUR +1,10% (07.11.2018, 16:01)