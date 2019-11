Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (20.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Aktie von Wirecard sei am Dienstagabend im nachbörslichen Handel bei Tradegate um bis zu 8,4 Prozent eingeknickt. Am Mittwochmorgen deute sich eine Fortsetzung der Talfahrt ab. Wieder würden Fragen zur Bilanzierung des DAX-Konzerns hinter den heftigen Verlusten stecken.Wie das "Handelsblatt" am Dienstagabend unter Berufung auf Dokumente im Register der singapurischen Finanzaufsicht Acra berichte, habe der Zahlungsabwickler für die Geschäfte seiner Asien-Tochter in Singapur für das Jahr 2017 kein Testat erhalten.Grund dafür seien laut dem Bericht "gravierende Probleme bei der Rechnungslegung" sowie der Umstand, dass bestimmte Unterlagen nicht zur Verfügung gestanden hätten - und zwar wegen einer Untersuchung der Finanzaufsicht CAD zu Bilanzfälschungsvorwürfen.Inzwischen habe Wirecard auf seiner Investor-Relations-Website ein Statement zu dem Zeitungsartikel veröffentlicht. Darin heiße es: "Für die Wirecard-Gruppe ist der Konzernabschluss nach IFRS maßgebend. Dieser wurde für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 von Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft und uneingeschränkt testiert."Der lokale Abschluss sei jedoch "im Rahmen der Möglichkeiten ordentlich geprüft" und ordnungsgemäß im entsprechenden Unternehmensregister in Singapur veröffentlicht worden - samt Bestätigungsvermerk der Prüfer.Mit dieser Argumentation sei eine Wirecard-Sprecherin bereits im "Handelsblatt"-Artikel zu Wort gekommen. Trotzdem bleibe ein bitterer Beigeschmack: Obwohl seit Monaten über die Bilanzierungspraktiken des Unternehmens diskutiert werde, habe Wirecard bislang offenbar keine Notwendigkeit gesehen, die Anleger proaktiv über das fehlende Testat zu informieren.Sei es Wirecard zwischenzeitlich gelungen, die Investoren mit News zur operativen Entwicklung zu beschwichtigen, würden die implizitem Bilanz-Vorwürfe der "Financial Times" durch die "Handelsblatt"-Recherchen erneut an Brisanz gewinnen. Spannend werde daher, was die laufende Untersuchung der Behörden in Singapur sowie die Sonderprüfung durch KPMG zutage fördern werde.Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" sieht sich angesichts der jüngsten (Kurs-)Entwicklung in seiner abwartenden Haltung bestätigt. (Analyse vom 20.11.2019)