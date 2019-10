Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Durch Anleiheemissionen habe das Aschheimer Unternehmen im September insgesamt 1,4 Mrd. Euro eingesammelt. Langsam kristallisiere sich heraus, was Wirecard mit dem Geld vorhabe und warum die Anleger nur einen kleinen Teil davon sehen würden.Oberste Priorität habe dabei die Schuldentilgung: Bereits beim diesjährigen Kapitalmarkttag in New York habe Finanzvorstand Alexander von Knoop mitgeteilt, dass 340 Mio. Euro aus dem SoftBank-Deal zu Rückzahlung von Krediten verwendet würden. Des Branchenportal finanz-szene.de melde außerdem, dass die 500 Mio. Euro aus der Anleiheemission komplett an die Kreditbanken des deutschen Zahlungsabwicklers gegangen seien - plus 30 Mio. aus dem eigenen Cash-Bestand.Damit würden rund 60% der Emissionserlöse postwendend zu den Banken gehen. Für das ebenfalls seit Längerem angekündigte Aktienrückkaufprogramm nehme Wirecard dagegen nur 200 Mio. Euro in die Hand - also gute 14%. Ob das nun ein "signifikanter Anteil" des Erlöses sei, den Vorstandschef Markus Braun für die Maßnahme in Aussicht gestellt habe, sei naturgemäß Definitionssache. Die Reaktion der Anleger auf die Bekanntgabe des Aktienrückkaufs inmitten der neuen FT-Querelen am Freitag letzter Woche lege aber den Schluss nahe, dass auch sie etwas mehr erwartet hätten.Da Anleihen in der Regel günstiger seien als Bankkredite, scheine die Umschuldung mit den Emissionserlösen sinnvoll. Aus Anlegersicht wäre dennoch ein größerer Anteil für Aktienrückkäufe wünschenswert gewesen - zumal die meisten Aktionäre speziell im letzten Jahr nur wenig Freude an der Kursentwicklung der Wirecard-Aktie gehabt hätten.