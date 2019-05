Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

140,60 EUR +0,39% (17.05.2019, 12:42)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

140,75 EUR +0,82% (17.05.2019, 12:58)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (17.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Die Wirecard-Aktie habe am Freitagvormittag erneut den horizontalen Widerstand im Bereich von 140 Euro in Angriff genommen und erfolgreich hinter sich gelassen. Das Papier stehe kurz vor dem Sprung über das kurzfristige Zwischenhoch von Ende April bei 142,65 Euro.Damals sowie in der Vorwoche habe der Kurs schon einmal kurz die 140-Euro-Marke überwunden, habe dieses Niveau ber nicht lange halten können. Gelinge es diesmal, rücke als nächstes die 200-Tage-Linie bei 145,27 Euro in den Fokus. Ein Sprung über die langfristige Trendlinie wäre nicht nur eine Bestätigung des aktuellen Aufwärtstrends, sondern auch ein starkes Kaufsignal.Aus charttechnischer Sicht gäbe es anschließend nur noch den horizontalen Widerstand bei 160 Euro zu knacken, ehe der Kurs den Bereich von 170 Euro Euro anlaufen könne. Dort habe die Wirecard-Aktie notiert, ehe die "Financial Times" mit Betrugsvorwürfen gegen das Aschheimer Unternehmen Ende Januar einen heftigen Kurssturz ausgelöst habe.Mit zahlreichen positiven Nachrichten sei es dem Vorstand des deutschen Zahlungsdienstleisters zuletzt gelungen, das operative Geschäft wieder in den Vordergrund zu rücken. Wirecard sei gut positioniert, um auch künftig vom anhaltenden Boom beim Online-Shopping und dem bargeldlosen Bezahlen zu profitieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: