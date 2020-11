Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,666 EUR +11,93% (17.11.2020, 10:38)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

0,6609 EUR -0,20% (17.11.2020, 10:52)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Am 25.06.2020 stellte das Unternehmen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. (17.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Anbieters von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Monatelang sei gerungen worden, nun sei der Verkauf perfekt: Die spanische Großbank Santander kaufe das, was von Wirecard hierzulande noch übrig sei - die Wirecard Bank und einige angeschlossene Geschäftsteile.Das Kerngeschäft des insolventen Zahlungsabwicklers gehe wie erwartet an Banco Santander. Die Spanier würden Technologie und Geschäftsbetrieb übernehmen, der Großteil der Mitarbeiter könne somit weiterbeschäftigt werden, habe der Insolvenzverwalter Michael Jaffé am späten Montagabend in München mitgeteilt.Dem Deal mit Santander müssten die Aufsichtsbehörden noch zustimmen. Bis Ende des Jahres solle die Transaktion abgeschlossen werden. Zu den finanziellen Details des Verkaufs habe sich Jaffé zunächst jedoch nicht geäußert. Laut früheren Medienberichten sollte der Verkauf des Kerngeschäfts mindestens 100 Mio. Euro in die klammen Kassen des Pleite-Konzerns spülen.Ob dieses Ziel erreicht worden sei, sei offen. Angesichts von über drei Milliarden Euro, mit denen den Wirecard noch bei den Gläubigern in der Kreide stehe, würden allerdings selbst 100 Millionen das Kraut nicht fett machen.Die letzten Zuckungen der Pleite-Aktie seien allerdings höchstens für Trader noch interessant. Als langfristiges Investment ist Wirecard tabu, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Am Aktienmarkt und speziell im Payment-Sektor gebe es wesentlich bessere Alternativen. (Analyse vom 17.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: