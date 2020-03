Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (13.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Sei das der große Befreiungsschlag gewesen? Nachdem sich Wirecard am späten Donnerstagabend positiv zum Stand der laufenden Bilanz-Sonderprüfung geäußert habe, sei die Aktie am Morgen zunächst massiv angesprungen. Der Vorsprung sei allerdings schnell wieder geschmolzen.Eine Unternehmensmeldung, wonach die Sonderprüfung der Bücher mit Blick auf das Singapur-Geschäft als "weitestgehend abgeschlossen" sei und "aus heutiger Sicht keine substanziellen Feststellungen ergeben" habe, habe die Wirecard-Aktie am Freitagmorgen in der Spitze um fast 30 Prozent nach oben schießen lassen.Knapp zwei Stunden nach Xetra-Handelsstart sei das Kursplus allerdings auf gute neun Prozent zusammengeschrumpft. Das genüge zwar immer noch für die Pole Position im DAX, der Kurs notiere nun aber wieder deutlich unterhalb der 100-Euro-Marke.Die Anleger, die den Ergebnissen der Bilanzprüfung seit Monaten entgegenfiebern würden, würden das jüngste Update zweifelsohne als gutes Zeichen werten. Ein Teil der Untersuchung laufe allerdings noch und werde sich bis weit in den April hineinziehen. Aus diesem Grund habe Wirecard auch die Bilanzpressekonferenz vom 8. auf den 30. April verschoben. Ein gewisses Maß an Unsicherheit bleibe damit bestehen.Dass die positiven News zur KPMG-Prüfung nun ebenfalls mitten in die heftigen Corona-Turbulenzen an den Märkten fallen würden, sei unglücklich. Drehe der Markt im Tagesverlauf weiter ins Minus, könnte auch der Vorsprung der Wirecard-Aktie weiter abschmelzen. Nach den enormen Kursverlusten der vergangenen Tage könne auch das knapp zehnprozentige Kursplus am Freitagvormittag kaum etwas am trüben Chartbild ändern.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" bleibt aber langfristig bullish für die Wirecard-Aktie. (Analyse vom 13.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link