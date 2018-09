Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) charttechnisch unter die Lupe.Der Einstieg in trendstarke Aktien - nachdem diese eine Konsolidierung durchschritten häten -, zähle zu ihren absoluten Lieblingssetups. Die beschriebene Ausgangslage würden Anleger aktuell bei der Wirecard-Aktie vorfinden. Gemessen an der Relativen Stärke nach Levy zähle der Titel immer noch zum Besten, was das deutsche Kurstableau zu bieten habe. Parallel dazukönne die Verschnaufpause seit dem bisherigen Rekordstand von Anfang September bei 199 EUR als trendbestätigende Flagge interpretiert werden (obere Flaggenbegrenzung akt. bei 185,31 EUR). Das beschriebene Konsolidierungsmuster befinde sich aktuell in der Auflösung, so dass der übergeordnete Basisaufwärtstrend wieder Fahrt aufnehmen sollte. Ein Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch stelle dabei fast eine Pflichtaufgabe dar. Die 138,2%-Fibonacci-Projektion der jüngsten Verschnaufpause sowie die Parallele zum Haussetrend seit Ende April würden derzeit sogar Raum bis 211,11 EUR bzw. 216,31 EUR bieten. Um das gegenwärtige Ausbruchsszenario nicht zu gefährden, sollte das Papier die 38-Tage-Linie (akt. bei 181,67 EUR) in Zukunft nicht mehr unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:191,40 EUR +4,91% (25.09.2018, 17:35)