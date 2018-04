Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard (20.04.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) überzeugt mit starkem Wachstum, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Art und Weise, wie man zukünftig bezahle, wandle sich: Habe vor noch nicht allzu langer Zeit der Satz "Nur Bares ist Wahres" gegolten, scheinen die guten alten Scheine und Münzen inzwischen immer mehr ins Hintertreffen zu geraten. Immer häufiger werde heutzutage bargeldlos bezahlt. Eine Entwicklung, die sich voraussichtlich in den nächsten Jahren weiter verstärken werde. Ein Unternehmen, das diesen Trend früh erkannt habe und sich auf die Entwicklung von Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr spezialisiert habe, sei die Wirecard AG.Das in Aschheim bei München ansässige Unternehmen sei ein weltweit tätiger Anbieter von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen mobiles Bezahlen, eCommerce, Digitalisierung und Finanztechnologie. Laut eigener Aussage sei Wirecard einer der führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Zusätzlich würden über die Tochter Wirecard Bank AG, die mit einer deutschen Vollbank-Lizenz ausgestattet sei, klassische Bankdienstleistungen für Geschäfts- und Privatkunden angeboten.Vergangene Woche habe die Wirecard AG die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht. Die fast 4.500 Mitarbeiter hätten im vergangenen Jahr ein deutliches Plus erwirtschaftet. Allein der Konzern-Umsatz sei um 44,9% auf 1,5 Mrd. Euro gestiegen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass bereits im Vorjahr ein Wachstum von 33,3% zu Buche geschlagen habe. Ähnlich beeindruckend falle der Anstieg des operativen Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei dieser um 34,2% auf 412,6 Mio. Euro geklettert. Gleichzeitig erhöhe sich der Jahresüberschuss um 46,8% auf 259,7 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie betrage somit 2,10 Euro. Aufgrund des positiven Ergebnisses werde der Vorstand auf der diesjährigen Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividendenzahlung von 0,16 Euro auf 0,18 Euro pro Aktie vorschlagen.Online-Shopping boome - Ein Trend, vom dem auch die Wirecard AG vermehrt profitieren wolle. Laut dem Vorstandsvorsitzenden Markus Braun würden weltweit nur etwas mehr als ein Fünftel der Einkäufe online abgewickelt, weshalb er noch reichlich Luft nach oben sehe. Vor allem die damit einhergehende Digitalisierung der Zahlungsprozesse eröffne viel Wachstumspotenzial - eigenen Angaben nach handle es sich noch immer bei ca. 80 bis 85% aller weltweiten Transaktionen um Bargeldtransaktionen. Neben Zukäufen wolle Wirecard in Zukunft auch aus eigener Kraft und mit attraktiven Partnerschaften die Expansion vorantreiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Wirecard-Aktie: