Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

98,34 EUR +0,90% (29.01.2018, 16:24)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

98,34 EUR +0,68% (29.01.2018, 16:33)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie Wirecard auf Twitter @wirecard. (29.01.2018/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von Analysten Thomas Hofmann und Mirko Maier von der LBBW:Thomas Hofmann und Mirko Maier, Investmentanalysten der LBBW, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), erhöhen aber das Kursziel von 70,75 auf 84 EUR.Gemäß den heute Morgen veröffentlichten vorläufigen Eckdaten habe Wirecard im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz um 45% auf 1,49 Mrd. EUR steigern können. Das EBITDA habe um 34% auf 412,2 Mio. EUR verbessert werden können. Beide Eckdaten hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Für 2018 sei das Management optimistisch, erneut klar zweitstellige Wachstumsraten erzielen zu können. Die EBITDA-Guidance für 2018 liege zwischen 510 und 535 Mio. EUR, womit im Durchschnitt ein EBITDA-Wachstum von 26,8% erwartet werde. Wie in der Vergangenheit üblich, dürfte dies eine tendenziell vorsichtige Prognose sein, so dass die LBBW-Analysten ihre bisherige EBITDA-Prognose für 2018 von bisher 520 auf nunmehr 533 Mio. EUR anheben würden.Auf Basis ihrer aktualisierten Prognosen hätten sie anhand eines Peergroup-Vergleichs einen Fair Value der Aktie in Höhe von 84 EUR ermittelt, der gleichzeitig auch ihr neues Kursziel darstelle (bisher: 70,75 EUR). Als Risikofaktoren würden die LBBW-Analysten u.a. unerwartet höhere Integrationsaufwendungen für die erfolgten oder möglichen weiteren Übernahmen ansehen. Kurzfristig könnten aber auch immer wieder aufkommende Zweifel an dem Geschäftsmodell wie jüngst im Zusammenhang mit einer Akquisition in Indien zu signifikanten Kursrücksetzern führen. Diese hätten sich bisher jedoch immer als günstige Kaufgelegenheiten dargestellt.Thomas Hofmann und Mirko Maier, Investmentanalysten der LBBW, halten in einer aktuellen Aktienanalyse das aktuelle Kursniveau unverändert für zu ambitioniert, womit sie ihre Verkaufsempfehlung für die Wirecard-Aktie bestätigen. (Analyse vom 29.01.2018)Börsenplätze Wirecard-Aktie: