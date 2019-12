Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

107,30 EUR -1,42% (11.12.2019, 11:15)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

107,25 EUR -1,42% (11.12.2019, 11:30)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (11.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Wirecard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Zahlungsdienstleisters Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) unter die Lupe.Wirecard sei die mit Abstand beliebteste Aktie bei deutschen Privatanlegern. Sie sei die Aktie, über die am meisten diskutiert - es gebe ja auch immer etwas zu diskutieren - und die am meisten gehandelt werde. Aber Wirecard sei auch die Aktie, die sich von allen 30 DAX-Werten in diesem Jahr am schlechtesten entwickelt habe.Seit Monaten stehe Wirecard praktisch unter Dauerbeschuss, es würden - mittlerweile von verschiedenen Medien - immer wieder neue Unregelmäßigkeiten in der Bilanz angemahnt. Und die würden vom Aschheimer Unternehmen sehr regelmäßig immer wieder zurückgewiesen. Ob an den Vorwürfen etwas dran sei oder nicht, lasse sich nur schwer überprüfen. Und es stehe zu befürchten, dass auch die laufende Sonderprüfung durch die KPMG, deren Ergebnis Ende des ersten Quartals erwartet werde, die Diskussionen um die Bilanzierungsmethoden von Wirecard nicht beenden werde.Kurzum, die Aktionäre von Wirecard würden wohl langfristig damit leben müssen, immer wieder neuen Vorwürfen ausgesetzt zu sein und in der Folge starke Kursschwankungen hinzunehmen. Bestenfalls würden die Zeitabstände zwischen den Anschuldigungen etwas größer und die Aktie erhole sich zwischenzeitlich ein wenig. Das dürfte aber angesichts des doch erheblichen Vertrauensverlustes immer schwieriger werden. Es gebe v.a. unter den Profis viele Investoren, die ganz einfach keine Positionen in ihren Portfolios haben möchten, die mit zusätzlichen Risiken behaftet seien. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass Wirecard tatsächlich getrickst habe, vielleicht nur bei 5 oder weniger Prozent liege, dann würden sich nicht wenige Investoren doch lieber eine andere Aktie ohne dieses 5-Prozent-Risiko suchen.Und was sei eigentlich, wenn an den Vorwürfen doch etwas dran sei. Wenn es tatsächlich zu Manipulationen gekommen sei und die Aktie dann nicht nur um 10 oder 20 Prozent - wie nach einigen Anschuldigungen in diesem Jahr -, sondern um 50 oder mehr Prozent falle? Und sich dann eben nicht wieder erhole? Natürlich sei das ein eher unwahrscheinliches Horrorszenario, aber ganz auszuschließen sei es nicht. Und es habe ja in der Vergangenheit auch bei weit größeren Firmen als Wirecard handfeste Bilanzskandale gegeben, mit denen auch fast niemand im Vorfeld gerechnet habe.Am Ende müsse jeder für sich selbst entscheiden, ob er bereit sei, ein zusätzliches Kursrisiko und eine zusätzliche Kursbremse in Kauf zu nehmen oder nicht. Maydorn wäre dazu nicht bereit, zumal es viele andere nicht weniger interessante Aktien ohne Zusatzrisiko und Zusatzbremse gebe. Insofern könne er die Maydorns-Meinung-Überschrift vom 21. Oktober nur wiederholen: "Auf Wiedersehen Wirecard - ich bin leider raus!", so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link