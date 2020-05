Kursziel

Wirecard-Aktie

(EUR) Rating

Wirecard-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 240,00 Buy Baader Bank Knut Woller 26.05.2020 95,00 Hold HSBC Antonin Baudry 26.05.2020 80,00 Halten NORD/LB Wolfgang Donie 26.05.2020 105,00 Neutral Oddo BHF Stephane Houri 26.05.2020 120,00 Kaufen Independent Research Markus Jost 15.05.2020 129,00 Neutral UBS AG Hannes Leitner 15.05.2020 130,00 Neutral Goldman Sachs Mohammed Moawalla 14.05.2020 150,00 Neutral J.P. Morgan Sandeep Deshpande 14.05.2020



Börsenplätze Wirecard-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

90,60 EUR +1,51% (28.05.2020, 13:44)



Tradegate-Aktienkurs Wirecard-Aktie:

90,61 EUR +0,98% (28.05.2020, 13:59)



ISIN Wirecard-Aktie:

DE0007472060



WKN Wirecard-Aktie:

747206



Ticker-Symbol Wirecard-Aktie Deutschland:

WDI



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Wirecard-Aktie:

WRCDF



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX). (28.05.2020/ac/a/d)







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) nach Präsentation der vorläufigen Quartalszahlen zu? 240,00 Euro oder 80,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Wirecard-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Wirecard AG hat am 14. Mai die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal 2020 präsentiert.Wie die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am 14. Mai gemeldet hat, habe der in der Kritik stehende Zahlungsdienstleister Wirecard im ersten Quartal etwas weniger Wachstum erzielt als in den Vorquartalen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen habe im Vorjahresvergleich um 26 Prozent auf 199,2 Millionen Euro zugelegt habe. Im Vorquartal sei das Ergebnis noch um über 40 Prozent gewachsen. Um Einmalaufwendungen bereinigt wäre das operative Ergebnis im ersten Quartal um 29 Prozent auf 204 Millionen Euro gestiegen, habe das Unternehmen vorgerechnet.Die Jahresprognose für das operative Ergebnis habe Wirecard erneut bestätigt. "Wir sind gut in das neue Geschäftsjahr gestartet", habe Finanzchef Alexander von Knoop zum Umsatzplus von 24 Prozent auf 700,2 Millionen Euro gesagt. Allerdings hätten die Covid-19-Auswirkungen einen negativen Effekt auf das Geschäft mit den wichtigen Kunden bei Fluggesellschaften und aus der Reisebranche gehabt. "Diese Effekte konnten wir weitestgehend durch Zuwächse im Online-Geschäft in den Bereichen Konsum- und Digitale Güter ausgleichen", habe von Knoop gesagt. "Unser Neukundengeschäft entwickelt sich weiterhin stark."Das Unternehmen mache sein Geschäft vorwiegend mit der Abwicklung von Zahlungen im Internet für mehr als 300.000 überwiegend kleine und mittlere Händler. Wirecard stehe nach einer mehrmonatigen Sonderprüfung der Bilanzen unter hohem Druck. Kritiker werfen dem Konzern Ungereimtheiten in den Büchern vor, die auch die Prüfer von KPMG in ihrem Bericht zum Teil nicht gänzlich ausräumen konnten, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Wirecard-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von der Baader Bank, die den Titel trotz der Verschiebung der Vorlage der endgültigen Bilanz für das vergangene Jahr auf "buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen hat. Die erneute Verzögerung dürfte negativ aufgenommen werden, schrieb Analyst Knut Woller in einer am 26. Mai vorliegenden Studie. Nach wie vor halte Woller das Papier des Zahlungsabwicklers aber für erheblich unterbewertet.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Wirecard-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Wirecard-Aktie auf einen Blick: