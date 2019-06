Kursziel

Wirecard-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 230,00 Buy Baader Bank Knut Woller 31.05.2019 158,20 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 31.05.2019 200,00 Buy Deutsche Bank Nooshin Nejati 20.05.2019 147,97 Neutral Macquarie Research Bob Liao 20.05.2019 240,00 Buy Hauck & Aufhäuser Robin Brass 13.05.2019 195,00 Buy HSBC Antonin Baudry 10.05.2019 225,00 Kaufen Nord LB Wolfgang Donie 10.05.2019 200,00 Overweight Barclays Capital Gerardus Vos 09.05.2019 100,00 Sell Citigroup Josh Levin 09.05.2019 220,00 Buy Kepler Cheuvreux Sebastien Sztabowicz 09.05.2019 230,00 Conviction Buy List Goldman Sachs Mohammed Moawalla 08.05.2019 115,00 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 08.05.2019 160,00 Buy UBS AG Hannes Leitner 08.05.2019 220,00 Buy Warburg Research Marius Fuhrberg 08.05.2019



Kurzprofil Wirecard AG:



Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl.



Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit.



Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX, TecDAX).







Aschheim (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Zahlungsabwicklers Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) nach Präsentation der Quartalszahlen zu? 240,00 Euro oder 100,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Wirecard-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Wirecard AG hat am 8. Mai die Zahlen für das erste Quartal 2019 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 8. Mai zu entnehmen ist, stimme das rasante Wachstum beim Zahlungsabwickler Wirecard den DAX-Neuling für das Gesamtjahr beim Gewinn zuversichtlicher. Das wegen Bilanzierungsproblemen unter Druck stehende Management um Vorstandschef Markus Braun schraube nach einem starken ersten Quartal die Erwartung an das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in diesem Jahr auf 760 bis 810 Millionen Euro hoch. Vorher hätten 740 bis 800 Millionen Euro im Plan gestanden. Analysten hätten zuletzt mit rund 764 Millionen Euro operativem Gewinn pro Jahr gerechnet, aber zu diesem Zeitpunkt mehrheitlich noch keinen erhöhten Ausblick erwartet.Im ersten Quartal sei der Umsatz von Wirecard im Jahresvergleich um knapp 35 Prozent auf 566,7 Millionen Euro geklettert, das operative Ergebnis sogar fast 41 Prozent auf 158 Millionen Euro. Das sei jeweils etwas mehr als an der Börse erwartet gewesen. Wirecard profitiere vom ungebrochenen Trend hin zu elektronischen Zahlungen vor allem beim Onlineshopping. Das Transaktionsvolumen auf der eigenen Zahlungsplattform sei um gut 37 Prozent auf 36,7 Milliarden Euro gewachsen - hiervon behalte Wirecard einen gewissen Anteil an Gebühren ein. Unter dem Strich stieg der Nettogewinn um die Hälfte auf 106,3 Millionen Euro, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Wirecard-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Baader Bank: Der dort zuständige Analyst Knut Woller hat die Einstufung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Mit dem Einstieg der Softbank bei dem Zahlungsabwickler hellten sich die Perspektiven für dessen Strategie Vision 2025 auf, schrieb Woller in einer am 31. Mai vorliegenden Studie. Die abgewickelten Volumina und Umsätze dürften mithilfe der Softbank um bis zu 10 Prozent zulegen.Dagegen die niedrigste Kursprognose für Wirecard stammt von Citigroup. Die US-Bank hat die Einstufung auf "sell" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Der Markt verkenne die Risiken aus den Vorwürfen sowie der laufenden Untersuchung in Singapur gegen den Zahlungsabwickler, schrieb Citigroup-Analyst Josh Levin in einer am 9. Mai vorliegenden Studie.Am Morgen habe Wirecard den österreichischen Baukonzern Doka als neuen Kunden begrüßt. Wirecard habe für das Unternehmen die Payment-Integration in den Online-Shop konzipiert und unterstütze den Anbieter von Schalungstechnik bei der Umsetzung seiner Internationalisierungsstrategie, heiße es in der Pressemitteilung. Doka und Wirecard komme mit dem Online-Shop eine Pionierrolle in der Baubranche zu: Laut einer Studie der Unternehmensberatung Roland Berger würden aktuell gerade einmal 5 Prozent der Baustoffe und -produkte im Internet verkauft. Bis 2030 sollten jedoch bereits 25 Prozent aller Umsätze in der Baubranche online erwirtschaftet werden.Auch wenn sich die Lage bei Wirecard zuletzt deutlich entspannt habe, würden die Anleger nervös und die Aktie volatil bleiben - wie die Kursbewegung vom Donnerstag belege. "Der Aktionär" hält jedoch an seiner positiven Einschätzung für die weitere Entwicklung sowie an der Kaufempfehlung für die Wirecard-Aktie fest, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Wirecard-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Wirecard-Aktie auf einen Blick: