Werde der digitale Sport also durch die Krise zu einem neuen Wachstumsmotor für den eSport im Allgemeinen? Rozemuller sei auf jeden Fall dieser Meinung. In den letzten Monaten seien auf der spezialisierten Internetplattform Twitch die Zugriffe auf "MOBA" ("Multiplayer Online Battle Arenas") und "Shooter"-Spiele sprunghaft angestiegen, von täglich 1,4 Millionen im Februar auf 2,5 Millionen im April.



Aber auch Sportspiele würden sich immer größerer Beliebtheit erfreuen, allen voran Motorsport-Games. So habe eNASCAR iRacing gegen Ende März in den USA 1,4 Millionen Zuschauer verzeichnet. Und in Großbritannien hätten sich Anfang April fast 5 Millionen Menschen zugeschaltet, als das bedeutendste Pferdehindernisrennen Europas, das Grand National, digital ausgetragen worden sei. eSport biete den Clubs eine weitere Einnahmequelle. Sportvereine könnten von Medien- und Merchandising-Erlösen, millionenschweren Preisgeldern oder gar von vollen Stadien bei Großereignissen wie einem Finale profitieren.



Laut Rozemuller könnte eine Folge der Pandemie also durchaus die Verlagerung von echtem Sport in die digitale Welt sein. Alle Voraussetzungen für einen beschleunigten Trend seien gegeben. Niemand wisse, wie weit die Veränderung gehen werde. Man müsse sich aber mal vorstellen, welche Dimension der eSport annehmen könnte, wenn seine Popularität auch nur annähernd an die traditionellen Sportarten heranreichen würde. (27.05.2020/ac/a/m)





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Schon vor der Pandemie zog der Sport zunehmend in die digitale Welt ein, so die Experten von VanEck.Viele Fußballclubs hätten eSport-Teams gegründet, und die eSports-Serie der Formel 1 ziehe seit ihrem Start im Jahr 2017 jährlich zehntausende Gamer an. Durch die Corona-Krise habe die Entwicklung jedoch noch einmal einen enormen Schub erhalten. Selbst diejenigen, denen Videospiele völlig fremd gewesen seien, hätten zum ersten Mal mitgemacht oder zugeschaut, schreibe Martijn Rozemuller, Europachef bei VanEck, in seinem aktuellen Kommentar.