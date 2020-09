Das größte Einzelengagement in GRENKE-Aktien halte das Frankfurter Investmenthaus im Acatis Gané Value Event Fonds. Am 15. September hätten GRENKE-Aktien dort 4,09 Prozent des Sondervermögens ausgemacht. Mit Blick auf die GRENKE-Anleihen sei der Rentenfonds Acatis IfK Value Renten am stärksten engagiert: Zuletzt hätten 1,03 Prozent des Volumens in diesen Papieren gesteckt.



"Wir halten das Unternehmen und sein Geschäftsmodell weiterhin für solide und sehen aktuell keine Veranlassung für eine Reduzierung der GRENKE-Positionen in unseren Fonds", schreibe das Team um Leber. "Nach dem gestrigen Kurssturz haben wir weitere GRENKE-Aktien nachgekauft."



Börsenplätze GRENKE-Aktie:



XETRA-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

31,84 EUR +19,25% (17.09.2020, 13:30)



Tradegate-Aktienkurs GRENKE-Aktie:

31,62 EUR +12,93% (17.09.2020, 13:46)



ISIN GRENKE-Aktie:

DE000A161N30



WKN GRENKE-Aktie:

A161N3



Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GLJ



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol GRENKE-Aktie:

GKSGF



Kurzprofil GRENKE AG:



Die GRENKE Gruppe (GRENKE) (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF) ist ein globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen. Kunden erhalten alles aus einer Hand: vom flexiblen Small-Ticket-Leasing über bedarfsgerechte Bankprodukte bis zum praktischen Factoring. Die schnelle und einfache Abwicklung sowie der persönliche Kontakt zu Kunden und Partnern stehen dabei im Mittelpunkt.



1978 in Baden-Baden gegründet, ist das Unternehmen heute mit über 1.600 Mitarbeitern in 32 Ländern weltweit aktiv. Die GRENKE-Aktie ist an der Frankfurter Börse im MDAX gelistet.



Wien (www.aktiencheck.de) - Wirbel um GRENKE-Aktie: Acatis stellt sich gegen Leerverkäufer - AktiennewsEin Leerverkäufer erhebt schwere Vorwürfe gegen den Finanzierungsdienstleister GRENKE (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker-Symbol: GLJ, Nasdaq OTC-Symbol: GKSGF), so die Experten von "FONDS professionell".Die Aktie stürze ab. Der Frankfurter Vermögensverwalter Acatis halte die Anschuldigungen allerdings für "nicht stringent" - und kaufe weitere Titel des Baden-Badener MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741)-Konzerns.Der Frankfurter Fondsanbieter Acatis halte trotz des herben Kurssturzes der GRENKE-Aktie an seinem Engagement bei dem Leasing- und Factoring-Dienstleister aus Baden-Baden fest. Das gehe aus einer Mitteilung an Vertriebspartner hervor, die "FONDS professionell ONLINE" vorliege.Die Aktie des MDAX-Konzerns sei abgestürzt, nachdem "Viceroy Research" schwere Betrugs- und Manipulationsvorwürfe gegen GRENKE erhoben habe. Schon am Dienstag (15.09.) seien die Titel um etwa 23 Prozent eingebrochen, am Mittwoch sei es sogar um 40 Prozent nach unten gegangen. Das attackierte Unternehmen weise die "Unterstellungen" aus dem Viceroy-Bericht "auf das Schärfste" zurück."Die Vorwürfe erscheinen uns nicht stringent""Als treuhänderischer Vermögensverwalter sind wir um die Werthaltigkeit der Grenke-Wertpapiere besorgt", halte der von Hendrik Leber gegründete Fondsanbieter fest. Acatis erinnere daran, dass hinter Viceroy Research der Leerverkäufer Fraser Perring stehe. Er habe durch seine Anschuldigungen gegen den mittlerweile insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) Bekanntheit erlangt, was mit Blick auf den mutmaßlichen Betrug bei dem ehemaligen DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Konzern ungute Erinnerungen wecke. "Als Leerverkäufer hat Fraser Perring ein massives wirtschaftliches Interesse an einem Kursrückgang der Grenke-Aktie", betone Acatis. "Die Veröffentlichung seines Berichts hat diesem Ziel gedient.""Großer Unterschied zum Wirecard-Fall"Einen der zentralen Vorwürfe von Viceroy Research, dass die von GRENKE ausgewiesenen Bankguthaben nicht oder nur teilweise existierten würden, habe der Finanzierungsdienstleister schon am Dienstagabend zurückgewiesen: Das Guthaben bei der Deutschen Bundesbank betrage aktuell 761 Millionen Euro, was den Großteil der im Halbjahresbericht 2020 ausgewiesenen liquiden Mittel von 1.078 Millionen Euro ausmache. "Allein diese Tatsache konstatiert einen großen Unterschied zum Wirecard-Fall, bei dem sich Guthaben in Milliardenhöhe bei philippinischen Banken als nicht existent herausstellten", betone Acatis.GRENKE habe angekündigt, zu den übrigen Vorwürfen von Viceroy Research Stellung zu beziehen sowie rechtliche Schritte gegen das Unternehmen einzuleiten. "Wir warten diese Stellungnahme ab und werden sie sorgfältig prüfen", erläutere Acatis."GRENKE-Aktien nachgekauft"