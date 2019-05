Übernahme von Mr. Green für 242 Millionen Pfund

Sofern der Deal abgeschlossen wird, hat William Hill auch nach dem Brexit, der bereits in diesem Jahr abgeschlossen sein dürfte, einen Fuß in der EU-Tür. Schließlich hält Mr. Green Lizenzen auf Malta, und der CEO von William Hill ist in dem Punkt natürlich zuversichtlich: "MRG wird William Hill ein internationales Zentrum in Malta, mit Markteintritts-Know-how und starken Wachstumsimpulsen in einer ganzen Reihe europäischer Länder bieten. William Hill wird immer mehr von einer einzigen Marke zu einer Reihe von Marken wechseln, was die Wachstumschancen in neuen und bestehenden Märkten maximieren kann."



Was bleibt und was ändert sich bei Mr. Green

Spieler aus Deutschland und anderen EU Ländern müssen sich keine Sorgen machen. Sowohl die Desktop Spiele als auch das beliebte Mr. Green Mobile Casino werden selbstverständlich in der Form erhalten bleiben. William Hill weiß selbst am besten, wie positiv die Resonanz auf das bestehende Portfolio, die Bonusangebote und Aktionen ist. Diese sollen Spielern keineswegs genommen werden. Vielmehr gibt William Hill zu verstehen: "Wir glauben, dass Größe für die Globalisierung der i-Gaming Branche von höchster Bedeutung ist."



Groß ist Mr. Green schon seit Jahren, und letztlich würde William Hill, wenn es denn zum Abschluss kommt, einen Konzern übernehmen, der gar nicht mehr Größe zeigen könnte. Es gibt hier wenig Raum für Veränderungen, da hinter Mr. Green offensichtlich wahre Perfektionisten stehen, die weder in puncto Spielauswahl noch bei der Zusammenarbeit mit Software Providern irgendetwas dem Zufall überlassen würden.



Glücksspielbehörden geben grünes Licht

Wie inzwischen bekannt ist, haben die beiden hauptverantwortlichen Glücksspielbehörden MGA und Kommission in Gibraltar bereits einem Deal zugestimmt. Es spricht also nichts mehr dagegen, Mr. Green an William Hill zu verkaufen. Derzeit klingt es so, als sei dieser Kauf beschlossene Sache. Klare Äußerungen von Seiten der Mr. Green Betreiber hat es bisweilen aber tatsächlich noch nicht gegeben. Die Behörden haben sich alle Faktoren im Detail angesehen, so dass nun nichts mehr dagegen sprechen würde, den Deal zu vollziehen. Dabei geht es insbesondere um die Vermeidung von Glücksspielmonopolen. Solche sind in der EU nämlich nicht zulässig - auch, wenn gerade Länder wie Österreich und Deutschland eine andere Meinung vertreten. Die Genehmigungen sind zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung. Nun hängt alles an den Aktionären. Nur wenn sie einem Deal zustimmen und den Preis, den William Hill bietet, als annehmbar einstufen, könnte es womöglich noch in diesem Jahr zur Übernahme kommen. Bis dahin muss sich der britische Glücksspielkonzern in Geduld üben - auch, wenn es bei dieser Übernahme um die Zukunft des Buchmachers in der EU geht.









