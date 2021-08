7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Wienerberger AG:



Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF) ist mit 197 Produktionsstandorten gruppenweit in 29 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonpflastersteinen in Zentral-Osteuropa und bei Rohrsystemen in Europa. (11.08.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Wienerberger-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen die Aktie von Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wienerberger habe gute Zahlen für Q2 vorgelegt, welche die vor kurzem erfolgte Anhebung des Ausblicks untermauern würden. Das obere Ende des Zielkorridors erscheine erreichbar.Wienerberger habe in Q2 2021 ein EBITDA von EUR 201 Mio. generiert und damit die vor rund einem Monat vorab veröffentlichte Indikation von mehr als EUR 198 Mio. bestätigt. Der Umsatz habe um 26% auf EUR 1,07 Mrd. zugelegt und die Analysten-Schätzung um ca. 6% übertroffen. Aufgrund von Sonderabschreibungen auf Goodwill bzw. Beteiligungen habe der Nettogewinn mit EUR 85 Mio. unter der Analysten-Schätzung von EUR 100 Mio. gelegen.Für das Geschäftsjahr 2021 habe das Management den EBITDA-Ausblick bereits im Vorfeld von EUR 600 bis 620 Mio. auf EUR 620 bis 640 Mio. angehoben. Das untere Ende der neuen Bandbreite impliziere ein im Jahresvergleich stabiles Ergebnis in H2. Angesichts weiterer Effizienzmaßnahmen und intakter Wachstumsaussichten erscheine das Erreichen des oberen Endes als durchaus realistisch.Die letzte Empfehlung zur Wienerberger-Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.