6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Kurzprofil Wienerberger AG:



Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF) ist mit 197 Produktionsstandorten gruppenweit in 29 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonpflastersteinen in Zentral-Osteuropa und bei Rohrsystemen in Europa. (19.05.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Wienerberger-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Wienerberger (ISIN: AT0000831706, WKN: 852894, Ticker-Symbol: WIB, Wien: WIE, NASDAQ OTC-Symbol: WBRBF).In Q1/2021 habe Wienerberger sowohl den Umsatz von EUR 797 Mio. als auch das EBITDA von EUR 106 Mio. in etwa auf dem Vorjahresniveau stabilisieren können. Neben negativen Währungseffekten seien speziell im CEE-Raum weniger vorteilhafte Wetterbedingungen zu Jahresbeginn zu verzeichnen gewesen. Laut Unternehmen habe die Nachfragedynamik nach einem moderaten Start jedoch im März deutlich zugenommen. Der Nettogewinn habe mit EUR 27 Mio. signifikant über dem von Sonderabschreibungen in Höhe von rund EUR 116 Mio. belasteten Vergleichsquartalsverlust von EUR -106 Mio. gelegen.Betreffend die regionale Marktentwicklung habe sich das Management etwas optimistischer für die Neubauaktivität und den Infrastrukturbereich in Westeuropa gezeigt. Für beide werde nun von einer stabilen Nachfrage im laufenden Jahr ausgegangen. Eine gute Dynamik werde weiterhin bei Renovierungen erwartet. Ebenso werde für Nordamerika Wachstum sowohl im Ziegel- als auch im Rohrbereich avisiert.Für das aktuelle Jahr habe der Vorstand den Ergebnisausblick bestätigt. Das bereinigte EBITDA solle von ca. EUR 565 Mio. im Vorjahr auf EUR 600 bis 620 Mio. verbessert werden. Das Erreichen des oberen Endes sei als wahrscheinlich bezeichnet worden. Den Effekten aus den Kostenoptimierung- und Wachstumsinitiativen stünden Mehrkosten von bis zu EUR 20 Mio. aus dem Preisauftrieb bei Plastikgranulaten im Rohrgeschäft gegenüber. In der Zielspanne nicht enthalten sei der Beitrag aus der Akquisition von Meridian. Das Closing werde noch im laufenden Quartal erwartet.Kosteninflation und die Möglichkeit den Gegenwind über höhere Verkaufspreiseabzufedern seien zentrale Diskussionspunkte gewesen. In Erwartung einer Kostensteigerung von durchschnittlich 2 bis 3% seien bereits Preiserhöhungen implementiert worden. Eine weitere Anhebung, in Abhängigkeit des weiteren Kostenauftriebs, sei nicht ausgeschlossen worden. Neben weiteren Investitionen in die organische Expansion habe das Management erneut den Fokus auf akquisitorisches Wachstum und eine vielversprechende Deal-Pipeline im europäischen Ziegel- und Rohrgeschäft unterstrichen.Die Anhebung der Schätzungen sei im Wesentlichen der Konsolidierung der Übernahme von Meridian sowie etwas höheren organischen Prognosen geschuldet. Trotz steigender Kosten habe sich das Management zuversichtlich gezeigt, das obere Ende der EBITDA-Spanne erreichen zu können. Die zum Quartalsende hin anziehende Nachfrageentwicklung habe sich im April und Mai bestätigt. Dank des Fokus auf Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen in Kombination mit einem innovativeren Produktportfolio und Preisdisziplin sollte Wienerberger eine steigende Ergebnis- und Margenkurve sowie attraktive Cashflows realisieren können. Zudem verfüge das Unternehmen über eine robuste Bilanz, welche die Möglichkeit gebe, das organische Ergebniswachstum durch Übernahmen zu beschleunigen.Im Nachgang der Q1-Ergebnisse bestätigen Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ihre Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel von EUR 30,50 auf EUR 36,00 für die Wienerberger-Aktie. (Analyse vom 19.05.2021)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen 12 Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.