Deutlich gestiegener Aktienumsatz



Die Umsätze mit Beteiligungswerten an der Wiener Börse würden sich per Mitte Dezember 2021 auf 70,83 Milliarden Euro belaufen. Gegenüber dem Vorjahr sei das ein Plus von 6,6 Prozent. Neben den starken Kurszuwächsen der größten österreichischen Aktien würden erfolgreiche Initiativen wie der global market (5,3 Mrd. Euro) und der Handel an Feiertagen (1,2 Mrd. Euro) für beachtliche Umsatzbeiträge sorgen. Das Handelsvolumen werde mehrheitlich von internationalen Teilnehmern generiert (84% internationale, 16% nationale Handelsteilnehmer). Die meistgehandelten Aktien im Jahresverlauf seien Erste Group Bank (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wien: EBS, Nasdaq OTC-Symbol: EBKOF) (11,61 Mrd. Euro), OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV, NASDAQ OTC-Symbol: OMVJF) (10,07 Mrd. Euro), VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) (7,50 Mrd. Euro), voestalpine (5,53 Mrd. Euro) und Raiffeisen Bank International (ISIN: AT0000606306, WKN: A0D9SU, Ticker-Symbol: RAW, Wien: RBI, Nasdaq OTC-Symbol: RAIFF) (4,36 Mrd. Euro) gewesen.



Österreichischer Aktienmarkt 2021 als globaler Spitzenreiter



Im Jahresverlauf 2021 sei der ATX Total Return (ISIN: AT0000A09FJ6, WKN: A0SNSF) (inkl. Dividenden) um 38,77 Prozent gestiegen und habe am 15. Dezember 2021 bei 7.585,28 Punkten (ATX exkl. Dividenden: 3.731,43 Punkte, +34,20%) gehalten. Am 11. November 2021 habe der ATX Total Return sein Allzeithoch mit 7.927,88 Punkten (Schlusskursbasis) erreicht. Der österreichische Börsenbarometer lasse in diesem Jahr andere entwickelte Kapitalmärkte deutlich hinter sich. (CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) +24,79%, EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) +17,09%, DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) +12,81%, FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) +10,99%).



"Der österreichische Aktienmarkt hat die Verluste aus dem Vorjahr überkompensiert. Anlegerinnen und Anleger sollten den Blick weg von den jährlichen Schwankungen hin zu langfristigen Renditen von rund 6-8 % jährlich richten. Breit angelegtes, lebensbegleitendes Aktiensparen ist die beste Strategie für Privatanleger. Die schlechteste wäre, nicht investiert zu sein", so Boschan. (03.01.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Im Jahr 2021 befeuert der Aufschwung zyklischer Aktien die Handelsumsätze an der Wiener Börse, so die Experten von "FONDS professionell".Der Nationalindex klettere auf neue Höhen und lasse im Jahresverlauf alle entwickelten Kapitalmärkte hinter sich."Als Börsenbetreiber konnten wir 2021 in all unseren Geschäftsfeldern - von Handel über Listings bis hin zum Daten- und IT-Geschäft - wachsen. Das 250. Jubiläumsjahr war für die Börse selbst, aber vor allem auch die Anleger und Unternehmen ein sehr gutes. Für die Stärkung der zukünftigen österreichischen Innovationskraft ist eine rasche Umsetzung der Kapitalmarktreformen im Regierungsprogramm notwendig. Die geplanten Maßnahmen wären ein Turbo für die Finanzierung österreichischer Erfolgsgeschichten und lassen heimische Anleger stärker davon profitieren", sei Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse, überzeugt.