Bargeld

Festverzinsliche Wertpapiere

Hedgefonds

Erwartete Bruttorendite: 4.25%



Immobilien

Die Zuweisung zu den Immobilien sollte nicht Ihre kürzlich erworbene Strandvilla oder Schlösser in Frankreich beinhalten. Der Hauptzweck einer Allokation auf Immobilien sollte für das steueroptimierte Einkommen und die potenziell attraktive langfristige Gesamtrendite sein. Die Investitionen sollten sowohl gewerbliche (Bürogebäude, Hotels, Lager usw.) als auch Wohnimmobilien (Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser) umfassen. Diese Investitionen sollten zudem auch nach Regionen diversifiziert sein.



Erwartete Bruttorendite: 6.00%



Öffentliche Aktien

Mit kostengünstigen Indexfonds oder ETFs können Sie sich auf den gesamten Markt konzentrieren. Ihr Portfolio sollte eine Allokation auf internationale und US-amerikanische Aktien zusätzlich zu den Schwellenländern beinhalten. Das Ziel sollte sein, zu versuchen, eine Marktrendite zu erzielen, anstatt zu versuchen, den Markt zu schlagen.



Erwartete Bruttorendite: 6.00%



Private Equity

Sie können es sich leisten, einige illiquide Investitionen zu tätigen, wenn Sie hunderte von Millionen Euro zur Verfügung haben. Private Equity-Investitionen erfordern oft ein Engagement von 7-10 Jahren, aber die Renditen haben in der Vergangenheit die öffentlichen Märkte übertroffen. Sie können die "Illiquiditätsprämie", die mit der Bindung Ihres Geldes über einen so langen Zeitraum verbunden ist, einnehmen. Die Allokation sollte eine Vielzahl von verschiedenen Strategien beinhalten: traditionelle Buyout-Fonds, Holz, private Schulden, Risikokapital, etc.



Erwartete Bruttorendite: 7.25%



Infografik

Die Lotto-Experten von LottoStar24 (https://www.lottostar24.com/de) haben für unser Portal die folgenden Infografiken vorbereitet. Es soll Ihnen einen besseren Überblick darüber geben, wie der Ottonormalverbraucher seinen Lotto-Jackpot-Gewinn aufteilet, im Vergleich zu den Investitionsentscheidungen, welche ein Investor treffen würde.







Fazit

Vergessen Sie nicht, dass das Ziel darin besteht, reich zu bleiben und nicht darin Investitionen zu tätigen, bei denen Sie das Risiko eingehen, alles zu verlieren. Eine Rendite von 5% auf 100 Millionen Euro entspricht 5 Millionen Euro pro Jahr - ausreichend für jeden, der einen Rockstar-Lebensstil führt. Aber: "man muss dabei sein, um es zu gewinnen". Trotz der eher geringen Wahrscheinlichkeit, kann der Traum auch ganz schnell Realität werden. Vielleicht sind Sie ja lediglich 1€ davon entfernt, Lottomillionär zu werden. Möglich machen dies Online-Anbieter wie LottoStar24. Diese Online-Lotterieanbieter erheben keine zusätzlichen Tippscheingebühren, weshalb die kleine "Investition" in ein Lotterielose Ihrer Brieftasche nicht schadet. (21.11.2019/ac/a/m)









