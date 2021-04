Das Potenzial an der Börse

Online-Casinos können eine deutsche Glücksspiellizenz beantragen

Wer eine deutsche Glücksspiellizenz hat, kann dann legal Spieler aus Deutschland akzeptieren. Das ist ein großer Vorteil für die Betreiber der Glücksspielseiten, denn sie können ihre Angebote nun endlich legal in Deutschland anbieten. Auch der Staat profitiert, denn das neue Gesetz soll hohe Steuereinnahmen generieren.



Auch für die Spieler hat die deutsche Lizenz Vorteile. Viele Spieler werden der Lizenz mehr Vertrauen schenken als Lizenzen aus anderen Ländern. Die deutsche Glücksspielkommission wird jedes Spiel in den Online-Casinos daraufhin testen, ob es wirklich faire Ergebnisse liefert und nicht manipuliert wurde.



Die Spieler dürfen nur noch maximal 1.000 Euro pro Monat einzahlen

Eine weitere große Änderung wird sein, dass jeder Spieler nur noch maximal 1.000 Euro pro Monat auf eine Glücksspielseite einzahlen darf. Diese Maßnahme soll Problemspieler schützen und sicherstellen, dass sie nicht zu viel Geld durch das Spiel verlieren.



Allerdings werden Gewinne auf diesen Betrag angerechnet. Wenn ein Spieler zum Beispiel bereits 500 Euro gewonnen hat und sich sein Guthaben auszahlen lässt, dann kann er im selben Monat weitere 1.500 Euro auf der Seite einzahlen.



Nur noch Spielautomaten sind erlaubt

Auch die Auswahl an Spielen in Online-Casinos wird von dem neuen Gesetz betroffen sein. Während derzeit Spielautomaten und Tischspiele wie Baccarat, Blackjack oder Roulette auf den Seiten angeboten werden, dürfen die Casinos ab Juli 2021 nur noch Automatenspiele betreiben.



Der Sinn dieser Maßnahme wurde noch nicht bekannt gegeben. Insgesamt sind es aber gerade die Spielautomaten, die ein besonders hohes Suchtrisiko bergen. Spiele wie Roulette oder Blackjack werden dagegen eher von Menschen bevorzugt, die nicht nur wegen des Geldes, sondern auch wegen der Erfahrung an den Spielen teilnehmen.









Die Glücksspielbranche hat 2020 mit über 200.000 Beschäftigten einen Bruttospielertrag von 14,2 Mrd. Euro erwirtschaftet. Laut dem Handelsblatt Research Institute kamen 10 Mrd. Euro aus Offline-Casinos und über 3 Mrd. Euro aus dem wachsenden Online-Markt. Zwischen 2018 und 2020 betrug die Compound Annual Growth Rate (CAGR) +4,2%.Schätzungen gehen davon aus, dass die Branche bis zum Jahr 2030 rund 10 Milliarden Dollar wert sein könnte. Andere Berichte besagen, dass diese Zahl noch viel höher sein könnte, da die illegale Glücksspielindustrie in den bis zu 80 Milliarden Dollar wert sein könnte.