Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während die US-Administration die Eskalationsschraube verbal weiter dreht, beschließen immer mehr Länder Gegenmaßnahmen zu den US-Zollerhöhungen für Stahl und Aluminium, so die Analysten der DekaBank.Die Risiken für die Weltwirtschaft seien in vielerlei Hinsicht enorm. Die reinen Zollkosten über eine Verteuerung der Exporte seien derzeit beherrschbar, problematischer sei es, dass es Anzeichen dafür gebe, dass die Investitionstätigkeit zu leiden beginne. Letztlich könnte die US-Regierung das multilaterale Welthandelssystem infrage stellen. Zu all dem komme der politische Schaden, der im Verhältnis zu den "ehemals" Verbündeten der USA angerichtet werden könnte.Einen abrupten Abbruch der Konjunktur müsse man dennoch nicht befürchten. Die Folgen des Protektionismus würden sich eher in einer allmählichen Strangulation des Aufschwungs bemerkbar machen. (02.07.2018/ac/a/m)