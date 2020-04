Während die Zoom-Videokommunikation der "Big Mover" auf den Aktienmärkten gewesen sei, könnte sich RingCentral (ISIN US76680R2067/ WKN A1W58K) als ebenso mächtiger Akteur in diesem Bereich herausstellen. Das Unternehmen offeriere ein Cloud-basiertes Paket von Kommunikationswerkzeugen, also genau die Dinge, die in einer Work-from-home-Umgebung gebraucht würden. Für das Gesamtjahr 2019 sei der Umsatz von RingCentral um 34 Prozent auf 902 Millionen Dollar gestiegen. Wenn es im ersten Quartal 2020 neue Abonnements gebe, sei es möglich, dass diese neuen Kunden längerfristig Vorteile sehen könnten.



Veeva Systems (ISIN US9224751084/ WKN A1W5SA) produziere verschiedene Anwendungen für die Biowissenschaften und die Biotech-Industrie sowie für Arzneimittelhersteller und Krankenhäuser. Das Angebot von Veeva Systems biete in der gegenwärtigen Situation in zweierlei Hinsicht einen Mehrwert: Erstens eine Vielzahl von Produkten, die bei der Einhaltung von Vorschriften im Rahmen von Arzneimittel-/Impfstoffstudien helfen würden, und zweitens Software für Kliniken, mit deren Hilfe man den Überblick über die für Patienten verfügbaren Medikamente und Materialien behalte.



Alibaba Cloud von Alibaba Group Holding (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) biete vom Ausbruch der Pandemie betroffenen Organisationen 1.000 US-Dollar Kredite für den Kauf von Cloud-Diensten an. Alibaba DAMO Academy, weltweit tätiger Forschungsverbund im Bereich der KI, habe ebenfalls ein System entwickelt, das Diagnose und Analyse hinter Covid-19 beschleunigen könne. Alibaba Cloud habe zudem auch ihre Cloud-basierte KI-gestützte Computerplattform für Forschungsinstitutionen weltweit kostenlos zur Verfügung gestellt, um die virale Gensequenzierung, das Protein-Screening und weitere Forschung zur Behandlung oder Prävention des Virus zu beschleunigen würden.



ServiceNow (ISIN US81762P1021/ WKN A1JX4P) habe Anwendungen zur Unterstützung der Hauptakteure von Communities in deren Reaktionen auf die Covid-19-Pandemie entwickelt. So beispielsweise bei der Zuweisung von Ressourcen, des Status und der Sicherheit von Mitarbeitern und sogar bei der Verfolgung der Aktivitäten und Kontakten von nachweislich mit dem Virus infizierten Personen. Die Anwendungen seien bis Ende September 2020 kostenlos für Kunden freigegeben worden.



Es sei darüber hinaus interessant zu vergleichen, wie sich reine Cloud-Firmen im Vergleich zu allgemein innerhalb des Technologiebereichs agierenden Unternehmen verhalten würden. Der BVP Nasdaq Emerging Cloud Index repräsentiere eine Reihe von Unternehmen, die sich auf das Betreiben von abonnementbasierten Cloud-Geschäftsmodellen konzentrieren würden, während der NASDAQ 100-Index (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) für den "Tech-Sektor" stehe, der die globalen Märkte im letzten Jahrzehnt zum größten Teil nach oben geführt habe.



London (www.aktiencheck.de) - Die Geschwindigkeit, mit der sich die Covid-19-Pandemie im März dieses Jahres auf die globalen Märkte ausgewirkt und den Alltag verändert hat, ist kurz gesagt erschütternd, so Chris Ganatti, Head of Research bei WisdomTree.Das Arbeiten von zu Hause aus gelte jedoch nicht mehr als so revolutionär wie noch vor 20 oder sogar zehn Jahren. Technologieunternehmen, insbesondere solche, die sich auf Cloud Computing konzentrieren würden, würden inzwischen Dienste und Fähigkeiten anbieten, die von überall her nutzbar seien.Je nachdem, wie lange die Quarantänen in den verschiedenen Ländern dauern würden, könnte diese Situation der Katalysator für eine weitere Verlagerung der Tätigkeiten vom physischen in den virtuellen Bereich sein, denn Unternehmen seien zur schnellen Umstellung ihrer Arbeitsweise gezwungen.