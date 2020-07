Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nach der Einigung über einen gemeinsamen EU-Wiederaufbaufonds richtet sich der Fokus zum Ende der Woche auf die USA, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank Donner & Reuschel.



Mit ca. 1,3 Mio. würden die US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf dem Niveau der Vorwoche erwartet. Schon in den letzten Wochen schien sich der Wert auf diesem Niveau zu stabilisieren. Auch die Folgeanträge würden mit etwa 17 Mio. stabil auf erhöhtem Niveau erwartet. Dies verdeutliche, dass sich der Abbau der hohen Arbeitslosigkeit offensichtlich verlangsame.



Am Freitag würden dann die Schnellschätzungen der Markit-Einkaufsmanagerindices folgen, u.a. für die USA. Nach den zuletzt überraschend positiven ISM-Einkaufsmanagerindices würden jetzt auch beide Indices - für das Verarbeitende Gewerbe und für Dienstleistungen - über der Marke von 50 Punkten, also im expansiven Bereich, erwartet. Da die stark steigenden Corona-Infektionen einiger US-Bundesstaaten die wirtschaftliche Erholung beeinträchtigen würden, sei es nicht unwahrscheinlich, dass die bundesweite Unternehmensstimmung zumindest kurzfristig negativ beeinflusst werde und die Erwartungen enttäuscht werden könnten. (21.07.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.