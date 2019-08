Wann das neue Gleichgewicht instabil werde und der Paradigmenwechsel eintrete, sei nicht vorherzusagen. Das einzige - das sich mit Sicherheit sagen lasse - sei, dass man heute dem Ende des Aufschwungs näher sei als noch vor einigen Jahren. Aber das helfe nicht weiter und es tauge auch nicht dazu, die Unsicherheit wegzuwischen, die viele Investoren immer wieder beschleiche: Wann kippe der Markt?



Langjährige Leser der Kommentare würden sich vielleicht daran erinnern, dass Dr. Georg Graf von Wallwitz nicht viel davon halte, kleinere und mittlere Bewegungen an der Börse zu timen. Diese seien keine Fehler im System, sondern Teil des Systems - natürliche Schwankungen wie Sommer und Winter. Es gelte sie zu ertragen und wer sie nicht ertrage, werde am Aktienmarkt nur Geld verlieren. Die richtige Geisteshaltung sei die der Stoiker. Nun sei dies nicht einfach umzusetzen. Und manchmal könne man auch zu viel Seelenruhe haben, etwa wenn die Umstände sich tatsächlich ändern würden.



Der Schlüssel zum richtigen Umgang mit alternden Aufschwüngen und großzügig bewerteten Aktienmärkten sei wohl ein demütiges Verhalten. Es gelte, die eigenen Überzeugungen stärker zu hinterfragen, um die Seelenruhe nicht zu einer Selbstgefälligkeit werden zu lassen. Noch mehr als sonst gelte es, die Möglichkeit einzukalkulieren, dass man selbst falsch liege. Daher gelte es in dieser Phase, ein wenig Demut in den Portfolios einzubauen.



Wie das aussehe? Erstens würden sich insbesondere in Europa viele Aktien finden, die ausgesprochen billig geworden seien. Eine Reihe europäischer Blue Chips habe in den letzten Monaten Gewinnwarnungen ausgesprochen und die Kurse seien entsprechend stark zurückgegangen. Diese "Value"-Aktien würden heute wieder einen Blick lohnen. Zweitens sollte sich der Investor heute stärker an Firmen mit hoher Bilanzqualität (das heiße mit wenig Schulden und stabilen Gewinnen) halten. Insbesondere sollten die Gewinne wenig mit der zunehmend wackligen Konjunktur (außerhalb der USA) korrelieren. Diese Unternehmen erkenne man oft daran, dass sie eine geringe Volatilität hätten. Sie würden jedem Portfolio während eines Abschwungs gut tun, würden in Bullenmärkten aber wenig Freude machen.



Drittens habe ein demütiges Portfolio eine etwas erhöhte (aber keine gewaltige) Cash-Quote. Es gehe dabei weniger darum, sich aus dem Gefecht zurückzuziehen, als vielmehr das Pulver trocken zu halten - wenn man es eher militärisch als philosophisch formulieren möchte. Eine erhöhte Cash-Quote nehme Volatilität aus dem Portfolio, sei gut für die Seelenruhe und ermögliche es, in einem Abschwung billig nachzukaufen. Den größten Cash-Bestand von allen Investoren habe derzeit Warren Buffett - es könne also kein Fehler sein.



Diese Änderungen sollten aber immer nur marginal sein. Große Veränderungen in der Allokation seien fast immer ein Fehler. Zur Demut gehöre es auch, Schwächephasen auszusitzen und nicht zu meinen, man sei in der Lage, oben auszusteigen und unten wieder einzusteigen. Kaum etwas koste so viel Geld wie die Hybris, die in der Meinung bestehe, man sei schlauer als die anderen Marktteilnehmer. Denn auf die Hybris folge in der antiken Mythologie die Nemesis, Tochter der Nacht und der Dunkelheit, Göttin des Zorns und der ausgleichenden Gerechtigkeit. Und in deren Angesicht, so viel sei sicher, sei alles andere angebracht als stoische Seelenruhe. (07.08.2019/ac/a/m)







