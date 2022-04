Die drei besten Anlageformen und ihre Kennzeichen

Tagesgeld und Festgeld

Ist besonders sicher, da gesetzlich durch die Einlagensicherung der EU (bis zu 100.000 € pro Bank und Kunde) geschützt.

Tagesgeld ist täglich verfügbar, Festgeld wird für einen definierten Zeitraum festgelegt.

Verfügbares Geld sollte über verschiedene Zeiträume gestreut werden: "Je länger der Zeitraum, desto höher der Zinsertrag."





Aktienfonds und ETFs

Mit Aktien sind hohe Gewinne möglich, aber auch hohe Verluste.

Statt einzelne Aktien zu erwerben, sollte das Risiko gestreut werden.

Fondsgesellschaften bündeln in Fonds Aktien unterschiedlicher Herkunft und verschiedener Risikostufen.

Sicherer sind kostengünstige ETFs (Exchange Traded Funds), an der Börse gehandelte Indexfonds.





Nachhaltige Geldanlagen

Die Aktien stammen von Unternehmen, die sich den ESG-Kriterien (Environmental, Social und Governance) verpflichtet haben.

Die Unternehmen agieren umweltschonend, sind fair zu Arbeitnehmern sind und verfügen über eine Aufsichtsstruktur.

Die Anlagen gelten durch die zukunftsweisende Aufstellung der Unternehmen als sicher, der Markt hat sich innerhalb der letzten zehn Jahre verzehnfacht.

Risikostreuung durch klassische, langfristige Anlagen

Hier sollten Sie aufpassen

Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Sparbuch hat ausgedient. Seit 2007, mit kontinuierlicher Senkung des Leitzins, sanken auch die Zinserträge, teilweise in den negativen Bereich. Der Sparer muss nun Zins entrichten.Geldanlagen sollten, abhängig von Spardauer, Volumen und Verfügbarkeit, gestreut werden, um das Risiko zu minimieren und möglichst hohe Gewinne zu erzielen. Firmen, die die Lohnabrechnung erstellen , können das Geld auch direkt am jeweiligen Anlagekonto überweisen.Sinnvoll ist, neben der Streuung innerhalb der Anlageformen, also beispielsweise Tagesgeld und Festgeld, verschiedene Anlageformen zu wählen. Häufig werden bei Geldanlagen Edelmetalle und Immobilien einbezogen.Edelmetalle, wie Gold, bringt Gewinne durch Verkauf bei steigendendem Kurs. Diese Anlage unterliegt starken Schwankungen, ist langfristig rentabel. Der Preis für Gold hat sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt. Immobilien sind attraktiv als Beteiligung (z. B. an Seniorenresidenzen) und zu Vermietungszwecken. Dies sichert langfristig Erträge, die Preise für Immobilien steigen seit 20 Jahren.Spekulativ und daher für Privatanleger ungeeignet sind Kryptowährungen (digitale Vermögenswerte). Hier nur Geld anlegen, auf das im Notfall verzichtet werden kann! Von Beteiligungen an Windkraftanlegen oder Gasfeldern in exotischen Ländern wird abgeraten. Zu erkennen ist die betrügerische Absicht von solchen "Anlageberatern" u.a. an unverlangten Anrufen und E-Mails. Der Kunde wird unter Zeitdruck gesetzt, es werden hohe Renditen bei geringen Einlagen versprochen, die Anlage und der Vertrag sind undurchsichtig. (22.04.2022/ac/a/m)