Hannover (www.aktiencheck.de) - Ihre Rekordlaune ließen sich die Aktienmärkte durch weiter steigende Corona-Infektions-zahlen nicht verderben, so die Analysten der NORD LB.Die Pläne der Bundesregierung für deutschlandweit einheitliche Regeln zur Eindämmung der Pandemie, die nicht ohne Überwindung von Widerständen aus einzelnen Bundesländern umzusetzen sein dürften und auf eine nochmalige Verschärfung der Einschränkungen für die Bevölkerung und weitere Belastungen für die Wirtschaft hinauslaufen würden, würden an den Börsen offenbar nicht als gravierende Beeinträchtigungen wahrgenommen. Ganz augenscheinlich würden die Börsianer auf schnelle Erfolge der Impfkampagnen setzen. Hier habe zwar die Einbeziehung der Haus- und Fachärzte in Deutschland für eine deutliche Beschleunigung gesorgt, aber der im Zusammenhang mit schwerwiegenden Nebenwirkungen stehende Ausfall des Impfstoffs von AstraZeneca für die Impfung größerer Bevölkerungsgruppen zeige, dass dabei noch lange nicht alles rund laufe. Immerhin würden sich bei der Verfügbarkeit weiterer Vakzine deutliche Fortschritte abzeichnen.Dennoch seien die Börsen auf dem mittlerweile erreichten hohen Kursniveau anfälliger für Rückschläge geworden. In den nächsten Tagen dürfte das Handelsgeschehen vor allem durch die Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten (allein am Donnerstag gebe es aus den USA mit den Einzelhandelsumsätzen, den Produktionsdaten und dem Empire State Manufacturing Survey eine wahre Flut davon) und den Beginn der Berichtssaison für das erste Quartal in dieser Woche geprägt sein. Dabei müssten die tatsächlichen Zahlen schon recht positiv ausfallen, um die anspruchsvollen Erwartungen der Marktteilnehmer zu erfüllen. (12.04.2021/ac/a/m)